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Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились

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Среда 19 января 2022 19:03
Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились Знаменитости задают тренды (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Татьяна Турчаникова

Этот цвет всегда любили знаменитости, но с легкой руки Ани Тейлор-Джой тренд на огненные волосы захватил мир в который раз!

Рыжий цвет – беспроигрышная ставка, так как он привносит теплоты лицу, делая черты более мягкими, а разные его оттенки подходят буквально каждой, пишет vogue.fr.

Стилисты советуют: чтобы выбрать свой рыжий цвет, который уже сейчас обещает стать хитом 2022, изучите, какой оттенок подойдет вашему тону кожи.

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасилисьАни Тейлор-Джой "заразила" мир рыжиной и... перекрасилась в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Знаменитости, которые перекрасились в рыжий

Многие знаменитости уже сейчас соблазнились этим горячим цветом. Если Джиджи Хадид, вместе с Аней Тейлор-Джой, стала "первооткрывательницей" рыжего: супермодель удивила всех в прошлом году своими медными волосами от парикмахера Паноса Папандрианоса, то в этом году своей рыжиной знаменитости удивляют, можно сказать, повально.

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились

Все оттенки к лицу! (фото: instagram.com/gigihadid)

Певица Шакира сменила светлые волосы на рыжие уже в 2022. Не так давно знаменистоть показала фото из Диснейленда, в котором они весело проводят время с сыновьями. На снимках певица уже с новым цветом волос.

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасилисьЭтот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасилисьПевица с сыновьями (фото: instagram.com/shakira)

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились С Жераром Пике и с новым цветом волос (фото: instagram.com/shakira)

Также совсем недавно актриса Зендая рассказала в сети, что влюбилась в каштановый с рыжими прядями.

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасилисьЭтот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасилисьЗвезда "Эйфории" тоже полюбила рыжий (фото: instagram.com/zendaya)

Преобразование также коснулось стиля еще одной знаменитости, знаменитой блондинки актрисы Софи Тернер, если верить ее постам в Instagram, где она продемонстрировала свой новый, рыжий, цвет волос.

Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились

Рыжий новый тренд (фото: instagram.com/sophiet)

Но на этом повальное перекрашивание в рыжий не закончилось: так, звезда Tik Tok Молли Макартур поделилась своими советами по окрашиванию волос в рыжий цвет. Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.

@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo

Раньше звезда "плюсов" кардинально изменила имидж, ведущую не узнать.

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