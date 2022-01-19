Этот цвет волос обещает стать трендовым в 2022: Зендая, Шакира и другие звезды, которые уже перекрасились
Этот цвет всегда любили знаменитости, но с легкой руки Ани Тейлор-Джой тренд на огненные волосы захватил мир в который раз!
Рыжий цвет – беспроигрышная ставка, так как он привносит теплоты лицу, делая черты более мягкими, а разные его оттенки подходят буквально каждой, пишет vogue.fr.
Стилисты советуют: чтобы выбрать свой рыжий цвет, который уже сейчас обещает стать хитом 2022, изучите, какой оттенок подойдет вашему тону кожи.
Ани Тейлор-Джой "заразила" мир рыжиной и... перекрасилась в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)
Знаменитости, которые перекрасились в рыжий
Многие знаменитости уже сейчас соблазнились этим горячим цветом. Если Джиджи Хадид, вместе с Аней Тейлор-Джой, стала "первооткрывательницей" рыжего: супермодель удивила всех в прошлом году своими медными волосами от парикмахера Паноса Папандрианоса, то в этом году своей рыжиной знаменитости удивляют, можно сказать, повально.
Все оттенки – к лицу! (фото: instagram.com/gigihadid)
Певица Шакира сменила светлые волосы на рыжие уже в 2022. Не так давно знаменистоть показала фото из Диснейленда, в котором они весело проводят время с сыновьями. На снимках певица уже с новым цветом волос.
Певица с сыновьями (фото: instagram.com/shakira)
С Жераром Пике и с новым цветом волос (фото: instagram.com/shakira)
Также совсем недавно актриса Зендая рассказала в сети, что влюбилась в каштановый с рыжими прядями.
Звезда "Эйфории" тоже полюбила рыжий (фото: instagram.com/zendaya)
Преобразование также коснулось стиля еще одной знаменитости, знаменитой блондинки актрисы Софи Тернер, если верить ее постам в Instagram, где она продемонстрировала свой новый, рыжий, цвет волос.
Рыжий – новый тренд (фото: instagram.com/sophiet)
Но на этом повальное перекрашивание в рыжий не закончилось: так, звезда Tik Tok Молли Макартур поделилась своими советами по окрашиванию волос в рыжий цвет. Видео стало вирусным и набрало более миллиона просмотров.
@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo
Раньше звезда "плюсов" кардинально изменила имидж, ведущую не узнать.