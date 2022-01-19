ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 19:03
Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися Знаменитості задають тренди (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цей колір завжди любили знаменитості, але з легкої руки Ані Тейлор-Джой тренд на вогняне волосся захопив світ у котрий раз!

Рудий колір – безпрограшна ставка! Він привносить теплоти лицю, роблячи риси більш м'якими, а різні його відтінки підходять буквально кожній, пише vogue.fr.

Стилісти радять: щоб вибрати свій рудий колір, який вже зараз обіцяє стати хітом 2022, вивчіть, який відтінок підійде вашому тону шкіри.

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалисяАні Тейлор-Джой "заразила" світ рижинкою і... перефарбувалася в блондинку (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Знаменитості, які перефарбувалися в рудий

Багато знаменитостей вже зараз спокусилися цим гарячим кольором. Якщо Джіджі Хадід, разом з Анею Тейлор-Джой, стала "першовідкривачкою" рудого: супермодель здивувала всіх в минулому році своїми мідними волоссям від перукаря Паноса Папандріаноса, то в цьому році своєї рижіної знаменитості дивують, можна сказати, повально.

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Всі відтінки до лиця! (фото: instagram.com/gigihadid)

Співачка Шакіра змінила світле волосся на руде вже в 2022. Не так давно вона показала фото з Діснейленду, в якому вони весело проводять час з синами. На знімках співачка вже з новим кольором волосся.

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалисяЦей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалисяСпівачка з синами (фото: instagram.com/shakira)

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися З Жераром Піке і з новим кольором волосся (фото: instagram.com/shakira)

Також зовсім недавно актриса Зендая розповіла в мережі, що закохалася в каштановий з рудими пасмами.

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалисяЦей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалисяЗірка "Ейфорії" теж полюбила рудий (фото: instagram.com/zendaya)

Перетворення також торкнулося стилю ще однієї знаменитості, знаменитої блондинки актриси Софі Тернер, якщо вірити її постам в Instagram, де вона продемонструвала свій новий, рудий, колір волосся.

Цей колір волосся обіцяє стати трендовим в 2022: Зендая, Шакіра та інші зірки, які вже перефарбувалися

Рудий новий тренд (фото: instagram.com/sophiet)

Але на цьому повальне перефарбування в рудий не закінчилося: так, зірка Tik Tok Моллі Макартур поділилася своїми порадами по фарбуванню волосся в рудий колір. Відео стало вірусним і набрало більше мільйона переглядів.

@mollymcarthur3 Hair dying day! #fyp #redhead #canadian good 4 u - Olivia Rodrigo

Раніше зірка "плюсів" кардинально змінила імідж, ведучу не впізнати.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Загинув 37-річний актор Гаспар Ульєль, який вважався одним з найкрасивіших французів
Загинув 37-річний актор Гаспар Ульєль, який вважався одним з найкрасивіших французів