Кошевой рассказал, как спасал дочь: "ребенка бить - это вообще надо быть каким-то животным"

Евгений и Ксения Кошевые - одна из самых крепких семей в шоу-бизнесе. Звезда "Квартала 95" и звезда балета "Фридом" поженились 14 лет назад, и вскоре у них родилась дочь Варвара, а затем появилась на свет младшая - Серафима.

"Переходный возраст у Варвары, поэтому нам было немного сложно первые полтора года. Не с той компанией связалась. Мы пытались ее от них отстранить. Поэтому она ездила в Испанию в лагерь, в Болгарию, ездили все на отдых в Грецию. Плохие привычки в тех компаниях, они заставили жестко поговорить с ней. Конечно, без рукоприкладства, ребенка бить - это вообще надо быть каким-то животным", - сказал Кошевой в эфире канала "Украина".

Кошевой с семьей (фото: instagram.com/yalta_k)

Сама же Варя рассказывает, что самой строгой в их знаменитой семье является мама.

"Мы могли недели 2-3 не разговаривать. Ни "доброе утро", ни "добрый вечер", ни "привет", ни "пока". Я убегала из дома. Мама у меня забирала деньги. Говорила: "Ты никуда не поедешь". Но я все равно ехала к друзьям, компании. Я говорила, мне мама все равно звонила, она переживала. Я ей отвечала, что с друзьями, буду дома в 8 вечера. Я всегда первая иду мириться. Я понимала, что, если не подойду, она дальше будет обижаться. Она никогда первая не подойдет извиниться, потому что гордая, хотя, я считаю, есть за что", - рассказала Варвара.

Варвара Кошевая с мамой (фото: instagram.com/yalta_k)