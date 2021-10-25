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Кошовий розповів, як рятував доньку: "дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною"

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 22:01
Кошовий розповів, як рятував доньку: "дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною" Євген Кошовий з донькою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Юлія Бойко

Євген та Ксенія Кошові - одна з найміцніших сімей у шоу-бізнесі. Зірка "Кварталу 95" та зірка балету "Фрідом" побрались 14 років тому, і невдовзі у них народилася донька Варвара, а згодом з’явилася на світ молодша - Серафіма.

Донькам Євгена та Ксенії уже 13 та 7 років.

І нещодавно знаменитий татусь зізнався журналістам програми "Зірковий шлях", що останні півтора року вони живуть зі старшою Варварою, як на ножах.

"Перехідний вік у Варвари, тому було нам трошки складно перші півтора року. Не з тією компанією зв’язалася. Ми намагалися її від неї відсторонити. Тому вона їздила в Іспанію у табір, в Болгарію, їздили всі на відпочинок в Грецію. Погані звички в тих компаніях, вони змусили жорстко порозмовляти з нею. Авжеж, без рукоприкладства, дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною", - сказав Кошовий у ефірі каналу "Україна".

Кошовий розповів, як рятував доньку: &quot;дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною&quot;

Кошовий з родиною (фото: instagram.com/yalta_k)

Сама ж Варя розповідає, суворішою в їхній знаменитій родині є мама.

"Ми могли тижня 2-3 не розмовляти. Ні "доброго ранку", ні "добрий вечір", ні "привіт", ні "бувай". Я тікала з дому. Мама у мене забирала гроші. Казала: "Ти нікуди не поїдеш". Але я все одно їхала до друзів, компанії. Я говорила, мені мама все одно дзвонила, вона переживала. Я їй відповідала, що з друзями, буду вдома о 8 годині вечора. Я завжди перша йду миритися. Я розуміла, що, якщо не підійду, вона далі буде ображатися. Вона ніколи перша не підійде вибачитися, тому що горда, хоча, я вважаю, є за що", - розповіла Варвара.

Кошовий розповів, як рятував доньку: &quot;дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною&quot;Кошовий розповів, як рятував доньку: &quot;дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною&quot;Кошовий розповів, як рятував доньку: &quot;дитину бити - то взагалі треба бути якоюсь твариною&quot;

Варвара Кошова з мамою (фото: instagram.com/yalta_k)

Раніше Кошовий розповів, чому його дочка ходить до психолога.

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Євген Кошовий
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