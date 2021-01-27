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На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 09:25
На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты Автомобиль для мужчины - нечто большее, чем просто средство для перемещения (фото: mbusa.com)
Автор: Lite

Украинские айтишники давно выросли из стереотипного бородача в футболке с выцветшим принтом, который живет с мамой и избегает людей. Сегодня они строят международные компании, попадают на обложки Forbes, покупают элитную недвижимость, модные пиджаки, дорогие (но не золотые) часы и коллекционные кроссовки. И, само собой, автомобили.

Автомобиль для мужчины — нечто большее, чем средство для перемещения из одной точки пространства в другую. Машина раскрывает неожиданно много информации о характере хозяина, его личных качествах и, конечно, финансовых возможностях. Наряду с часами, это еще один способ показать окружающим, кто ты и что можешь себе позволить. Сегодня мы решили узнать топ-менеджеров украинских IT-компаний немного поближе, выяснив, на чем они ездят (всю информацию брали из открытых источников, деклараций и страниц в социальных сетях, ред.).

Сделаем оговорку, что в каждой истории есть исключения. Например, тот же Цукерберг со своими миллиардами ездит на Volkswagen Golf GTI Mk6 ($40 000), но ему откровенно ничего и не надо доказывать. Это классический ход, когда мужчина взлетел высоко и теперь пытается заземлить свой имидж. Что касается топов наших украинских компаний: скромников среди них немного, но если сравнивать с Марком, то и пространство для роста тоже еще есть.

Открывает список Андрей Матюха. Андрей управляет Favbet — ставки на спорт и Betinvest, которая специализируется на решениях для беттинга и игр. Две фирмы — две машины.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

На какой Андрей ездит на работу, а какой пользуется в выходные, остается только гадать. А вот в чем мы абсолютно уверены, что для управления игорным бизнесом требуются точность, холодный расчет и скорость в принятии решений. Видимо, именно поэтому оба авто Андрея немецкой марки. Мощные, элегантные и надежные Mercedes-Benz S 500 за $140 000 и Mercedes-Benz GLS 350 до $100 000.

Виктор Несытов — вице-президент Playtech, компании по разработке программного обеспечения для азартных игр, — сам на машине не ездит или качественно от всех прячет. Зато мы узнали, на чем передвигается его вторая половинка.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Жене Виктор купил стильный и надежный Lexus RX 350 за $75 000. Изысканный дизайн, непревзойденная управляемость, мощный двигатель. Ну, что еще нужно для комфортной поездки в ТЦ или, чтобы подбросить мужа на деловой визит?

В Simplbit занимаются созданием инновационного и амбициозного криптовалютного финтех проекта и судя по автопарку, Director Of Operations Максим Царик прекрасно справляется со своими обязанностями. Ведь на работу его везет пятиметровый Audi Q7. Цена за новый аппарат достигает $80 000.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Примечательно, что Q7 выводили на рынок под слоганом "Пришел, чтобы взять свое". Интересно, а Максим применяет его в жизни? Вторая машина в семье — BMW 320I. Цена на рынке всего $40 000. Скромно, но со вкусом.

Группа компаний Insoft Software, Insoft Partners и Insoft Capital занимается инвестициями в аутсорсинговой бизнес и один из партнеров Виталий Горовой активно ей в этом помогает. Для перемещения по городу Виталий выбрал BMW X1 за $40 000, а для поездок на природу — Nissan X-TRAIL за $30 000.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Несмотря на карантин в 2020 он поменял BMW на Porsche Macan за $70 000. Такой выбор говорит о скромности и сдержанности в желаниях. Эти качества присущи людям, привыкшим крепко стоять на ногах и взвешивать каждое решение и слово по нескольку раз.

Следующий на очереди, но не последний в списке, совладелец компании Livingston Research Александр Корсуков. И название выбрано не случайно, ведь рынок образовательной компании Livingston Research находятся именно в Лондоне.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Тем не менее, рафинированным британским Range Rover или Jaguar Александр предпочел брутального американца Jeep Grand Cherokee за $63 000. Возможно, это намек на будущую штаб-квартиру?

Денис Жаданов — фронтмэн одесской компании Readdle. Денис, как вице-президент по маркетингу, работу выполняет на 5 с плюсом. Продукты Readdle известны по всему миру и каких только конкурсов не выигрывали. По мнению Дениса, Apple копирует и интегрирует их утилиты в iOS.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Но пока компании удается зарабатывать — то автомобиль вице-президента по маркетингу (и по совместительству брата собственника компании) выполняет в первую очередь представительские функции. Это спортхэчбэк класса F Porsche Panamera стоимостью до $210 000. Выбор не скромный, дорогой и безобразно премиальный.

Слоган крупнейшего украинского SEO агентства Promodo: "Выделяться — беспроигрышная стратегия", и владелец компании Александр Колб сумел удивить даже нас и засветиться в этом пестром списке.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

За 15 лет в бизнесе он наверняка скопил на Porsche и Lamborghini, но, видимо, решил, что лишняя порция зависти и цоканье языком вслед ни к чему. Вся эта игра с бисером для незрелых юнцов, а вот когда ты ценишь свободу, любишь путешествовать и хочешь все и сразу, покупаешь Mercedes-Benz V250 стоимостью до $100 000. Этот выбор характеризует Александра как практичного и надежного партнера Google.

Алексей Витченко опытный серийный IT-предприниматель. Он является основателем крупной международной компании Govitall, разрабатывающей студенческие продукты, и партнером инвестиционного фонда Digital Future.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

По всей видимости, ориентируется в инвестбизнесе Алексей довольно неплохо, что позволяет с легкостью содержать несколько ретро Porsche. Они, к слову, отлично подходят под его наряды из 90-x. Но такие машинки скорее для души, любования и особых поездок. По городскому пейзажу Алексей предпочитает перемещаться на гибридной Porsche Panamera стоимостью до $210 000. Это мощный, быстрый и роскошный автомобиль на каждый день в городе, к которому в 2020 добавился Porsche Taycan за $203 000. Ну, а для рыбалки, охоты и прочих внегородских радостей у Алексея есть Volkswagen Touareg. Стоимость всего $75 000. Но кто там уже считает?

Роман Хмиль — человек масштабный, и в свои 44 успел оставить значительный след в истории украинского IT. Сейчас он занимается недвижимостью под брендом Creative Quarter. Но в кризис 2008-го он продал десятки обанкротившихся украинских IT-аутсорс компаний мировому гиганту GlobalLogic, стоимость которой сегодня превышает $2 млрд, а сам возглавил новый украинский офис компании.

На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Роман наверняка может себе позволить любой автомобиль, но решил остановить выбор на экзотическом и крайне надежном внедорожнике Toyota FJ Cruiser. Эта машина — настоящий эксклюзив и собирается только в Японии. Более того, в Украине нет официального дилера и, чтобы достать ее, придется потрудиться. Все это характеризует Романа как человека практичного и исключительно скромного: человек, который может себе позволить купить не крупный остров, ездит на машине, которая не выпускается с 2015 года и стоит $75 000.

Для IT такое разнообразие не удивительно. Доходы в валюте, бизнес недосягаемый для рейдеров и чиновников, основатели без мрачных историй из 90-х. Кто это, если не новая элита? Что касается вкуса — судить вам.

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