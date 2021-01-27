На чем ездят украинские айтишники? Автопарк новой элиты

Украинские айтишники давно выросли из стереотипного бородача в футболке с выцветшим принтом, который живет с мамой и избегает людей. Сегодня они строят международные компании, попадают на обложки Forbes, покупают элитную недвижимость, модные пиджаки, дорогие (но не золотые) часы и коллекционные кроссовки. И, само собой, автомобили.

Автомобиль для мужчины — нечто большее, чем средство для перемещения из одной точки пространства в другую. Машина раскрывает неожиданно много информации о характере хозяина, его личных качествах и, конечно, финансовых возможностях. Наряду с часами, это еще один способ показать окружающим, кто ты и что можешь себе позволить. Сегодня мы решили узнать топ-менеджеров украинских IT-компаний немного поближе, выяснив, на чем они ездят (всю информацию брали из открытых источников, деклараций и страниц в социальных сетях, — ред.).

Сделаем оговорку, что в каждой истории есть исключения. Например, тот же Цукерберг со своими миллиардами ездит на Volkswagen Golf GTI Mk6 ($40 000), но ему откровенно ничего и не надо доказывать. Это классический ход, когда мужчина взлетел высоко и теперь пытается заземлить свой имидж. Что касается топов наших украинских компаний: скромников среди них немного, но если сравнивать с Марком, то и пространство для роста тоже еще есть.

Открывает список Андрей Матюха. Андрей управляет Favbet — ставки на спорт и Betinvest, которая специализируется на решениях для беттинга и игр. Две фирмы — две машины.

На какой Андрей ездит на работу, а какой пользуется в выходные, остается только гадать. А вот в чем мы абсолютно уверены, что для управления игорным бизнесом требуются точность, холодный расчет и скорость в принятии решений. Видимо, именно поэтому оба авто Андрея немецкой марки. Мощные, элегантные и надежные Mercedes-Benz S 500 за $140 000 и Mercedes-Benz GLS 350 до $100 000.

Виктор Несытов — вице-президент Playtech, компании по разработке программного обеспечения для азартных игр, — сам на машине не ездит или качественно от всех прячет. Зато мы узнали, на чем передвигается его вторая половинка.

Жене Виктор купил стильный и надежный Lexus RX 350 за $75 000. Изысканный дизайн, непревзойденная управляемость, мощный двигатель. Ну, что еще нужно для комфортной поездки в ТЦ или, чтобы подбросить мужа на деловой визит?

В Simplbit занимаются созданием инновационного и амбициозного криптовалютного финтех проекта и судя по автопарку, Director Of Operations Максим Царик прекрасно справляется со своими обязанностями. Ведь на работу его везет пятиметровый Audi Q7. Цена за новый аппарат достигает $80 000.

Примечательно, что Q7 выводили на рынок под слоганом "Пришел, чтобы взять свое". Интересно, а Максим применяет его в жизни? Вторая машина в семье — BMW 320I. Цена на рынке всего $40 000. Скромно, но со вкусом.

Группа компаний Insoft Software, Insoft Partners и Insoft Capital занимается инвестициями в аутсорсинговой бизнес и один из партнеров Виталий Горовой активно ей в этом помогает. Для перемещения по городу Виталий выбрал BMW X1 за $40 000, а для поездок на природу — Nissan X-TRAIL за $30 000.

Несмотря на карантин в 2020 он поменял BMW на Porsche Macan за $70 000. Такой выбор говорит о скромности и сдержанности в желаниях. Эти качества присущи людям, привыкшим крепко стоять на ногах и взвешивать каждое решение и слово по нескольку раз.

Следующий на очереди, но не последний в списке, совладелец компании Livingston Research Александр Корсуков. И название выбрано не случайно, ведь рынок образовательной компании Livingston Research находятся именно в Лондоне.

Тем не менее, рафинированным британским Range Rover или Jaguar Александр предпочел брутального американца Jeep Grand Cherokee за $63 000. Возможно, это намек на будущую штаб-квартиру?

Денис Жаданов — фронтмэн одесской компании Readdle. Денис, как вице-президент по маркетингу, работу выполняет на 5 с плюсом. Продукты Readdle известны по всему миру и каких только конкурсов не выигрывали. По мнению Дениса, Apple копирует и интегрирует их утилиты в iOS.

Но пока компании удается зарабатывать — то автомобиль вице-президента по маркетингу (и по совместительству брата собственника компании) выполняет в первую очередь представительские функции. Это спортхэчбэк класса F Porsche Panamera стоимостью до $210 000. Выбор не скромный, дорогой и безобразно премиальный.

Слоган крупнейшего украинского SEO агентства Promodo: "Выделяться — беспроигрышная стратегия", и владелец компании Александр Колб сумел удивить даже нас и засветиться в этом пестром списке.

За 15 лет в бизнесе он наверняка скопил на Porsche и Lamborghini, но, видимо, решил, что лишняя порция зависти и цоканье языком вслед ни к чему. Вся эта игра с бисером для незрелых юнцов, а вот когда ты ценишь свободу, любишь путешествовать и хочешь все и сразу, покупаешь Mercedes-Benz V250 стоимостью до $100 000. Этот выбор характеризует Александра как практичного и надежного партнера Google.

Алексей Витченко опытный серийный IT-предприниматель. Он является основателем крупной международной компании Govitall, разрабатывающей студенческие продукты, и партнером инвестиционного фонда Digital Future.

По всей видимости, ориентируется в инвестбизнесе Алексей довольно неплохо, что позволяет с легкостью содержать несколько ретро Porsche. Они, к слову, отлично подходят под его наряды из 90-x. Но такие машинки скорее для души, любования и особых поездок. По городскому пейзажу Алексей предпочитает перемещаться на гибридной Porsche Panamera стоимостью до $210 000. Это мощный, быстрый и роскошный автомобиль на каждый день в городе, к которому в 2020 добавился Porsche Taycan за $203 000. Ну, а для рыбалки, охоты и прочих внегородских радостей у Алексея есть Volkswagen Touareg. Стоимость всего $75 000. Но кто там уже считает?

Роман Хмиль — человек масштабный, и в свои 44 успел оставить значительный след в истории украинского IT. Сейчас он занимается недвижимостью под брендом Creative Quarter. Но в кризис 2008-го он продал десятки обанкротившихся украинских IT-аутсорс компаний мировому гиганту GlobalLogic, стоимость которой сегодня превышает $2 млрд, а сам возглавил новый украинский офис компании.

Роман наверняка может себе позволить любой автомобиль, но решил остановить выбор на экзотическом и крайне надежном внедорожнике Toyota FJ Cruiser. Эта машина — настоящий эксклюзив и собирается только в Японии. Более того, в Украине нет официального дилера и, чтобы достать ее, придется потрудиться. Все это характеризует Романа как человека практичного и исключительно скромного: человек, который может себе позволить купить не крупный остров, ездит на машине, которая не выпускается с 2015 года и стоит $75 000.

Для IT такое разнообразие не удивительно. Доходы в валюте, бизнес недосягаемый для рейдеров и чиновников, основатели без мрачных историй из 90-х. Кто это, если не новая элита? Что касается вкуса — судить вам.