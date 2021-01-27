На чому їздять українські айтішники? Автопарк нової еліти

Автомобіль для чоловіка - щось більше, ніж просто засіб для переміщення (фото: mbusa.com)

Українські айтішники давно виросли з стереотипного бороданя в футболці з вицвілим принтом, який живе з мамою і уникає людей. Сьогодні вони будують міжнародні компанії, потрапляють на обкладинки Forbes, купують елітну нерухомість, модні піджаки, дорогі (але не золоті) годинники та колекційні кросівки. І, само собою, автомобілі.

Автомобіль для чоловіка — щось більше, ніж засіб для переміщення з однієї точки простору в іншу. Машина розкриває несподівано багато інформації про характер господаря, його особистих якостях і, звичайно, фінансові можливості. Поряд з годинником, це ще один спосіб показати оточуючим, хто ти й що можеш собі дозволити. Сьогодні ми вирішили дізнатися топ-менеджерів українських IT-компаній трохи ближче, з'ясувавши, на чому вони їздять (всю інформацію брали з відкритих джерел, декларацій та сторінок в соціальних мережах, — ред.).

Зробимо застереження, що в кожній історії є винятки. Наприклад, той же Цукерберг зі своїми мільярдами їздить на Volkswagen Golf GTI Mk6 ($40 000), але йому відверто нічого і не треба доводити. Це класичний хід, коли чоловік злетів високо і тепер намагається заземлити свій імідж. Що стосується топів наших українських компаній: скромників серед них небагато, але якщо порівнювати з Марком, то і простір для зростання теж ще є.

Відкриває список Андрій Матюха. Андрій управляє Favbet — ставки на спорт і Betinvest, яка спеціалізується на рішеннях для беттінгу та ігор. Дві фірми — дві машини.

На який Андрій їздить на роботу, а якою користується у вихідні, залишається тільки гадати. А ось у чому ми абсолютно впевнені, що для управління гральним бізнесом потрібні точність, холодний розрахунок і швидкість в прийнятті рішень. Мабуть, саме тому обидва авто Андрія німецької марки. Потужні, елегантні й надійні Mercedes-Benz S 500 за $140 000 і Mercedes-Benz GLS 350 до $100 000.

Віктор Неситов — віце-президент Playtech, компанії з розробки програмного забезпечення для азартних ігор, — сам на машині не їздить або якісно її від всіх ховає. Зате ми дізналися, на чому пересувається його друга половинка.

Віктор купив дружині стильний і надійний Lexus RX 350 за $75 000. Вишуканий дизайн, неперевершена керованість, потужний двигун. Ну, що ще потрібно для комфортної поїздки в ТЦ або, щоб підкинути чоловіка на діловий візит?

У Simplbit займаються створенням інноваційного та амбіційного криптовалютного фінтех проекту і судячи з автопарку, Director Of Operations Максим Царик прекрасно справляється зі своїми обов'язками. Адже на роботу його везе п'ятиметровий Audi Q7. Ціна за новий апарат досягає $80 000.

Примітно, що Q7 виводили на ринок під слоганом "Прийшов, щоб взяти своє". Цікаво, а Максим застосовує його в життя? Друга машина в родині — BMW 320I. Ціна на ринку всього $40 000. Скромно, але зі смаком.

Група компаній Insoft Software, Insoft Partners і Insoft Capital займається інвестиціями в аутсорсинговий бізнес і один з партнерів Віталій Горовий активно їй у цьому допомагає. Для переміщення по місту Віталій вибрав BMW X1 за $40 000, а для поїздок на природу — Nissan X-TRAIL за $30 000.

Попри карантин у 2020 він поміняв BMW на Porsche Macan за $70 000. Такий вибір говорить про скромність і стриманість в бажаннях. Ці якості притаманні людям, звиклим міцно стояти на ногах і зважувати кожне рішення і слово по кілька разів.

Наступний на черзі, але не останній у списку, співвласник компанії Livingston Research Олександр Корсуков. І назву вибрано не випадково, адже ринок освітньої компанії Livingston Research знаходяться саме в Лондоні.

Проте замість рафінованого британського Range Rover або Jaguar Олександр віддав перевагу брутальному американця Jeep Grand Cherokee за $63 000. Можливо, це натяк на майбутню штаб-квартиру?

Денис Жаданов — фронтмен одеської компанії Readdle. Денис, як віце-президент з маркетингу, роботу виконує на 5 з плюсом. Продукти Readdle відомі по всьому світу і яких тільки конкурсів не вигравали. На думку Дениса, Apple копіює та інтегрує їх утиліти в iOS.

Але поки компанії вдається заробляти автомобіль віце-президента з маркетингу (і за сумісництвом брата власника компанії) виконує в першу чергу представницькі функції. Це спортхэчбэк класу F Porsche Panamera вартістю до $210 000. Вибір не скромний, дорогий і шалено преміальний.

Слоган найбільшого українського SEO агентства Promodo: "Виділятися — безпрограшна стратегія", і власник компанії Олександр Колб зумів здивувати навіть нас і засвітитися в цьому строкатому списку.

За 15 років в бізнесі він напевно зібрав на Porsche і Lamborghini, але, мабуть, вирішив, що зайва порція заздрості й цокання слідом ні до чого. Вся ця гра з бісером для незрілих молодиків, а от коли ти цінуєш свободу, любиш подорожувати й хочеш все і відразу, купуєш Mercedes-Benz V250 вартістю до $100 000. Цей вибір характеризує Олександра як практичного і надійного партнера Google.

Олексій Вітченко досвідчений серійний IT-підприємець. Він є засновником великої міжнародної компанії Govitall, розробляє студентські продукти, і є партнером інвестиційного фонду Digital Future.

Судячи з усього, орієнтується в інвестбізнесі Олексій досить непогано, що дозволяє з легкістю містити кілька ретро Porsche. Вони, до речі, відмінно підходять під його вбрання з 90-x. Але такі машинки швидше для душі, милування і особливих поїздок. По міському пейзажу Олексій віддає перевагу переміщатися на гібридній Porsche Panamera вартістю до $210 000. Це потужний, швидкий і розкішний автомобіль на кожен день у місті, до якого у 2020 додався Porsche Taycan за $203 000. Ну, а для риболовлі, полювання й інших позаміських радощів у Олексія є Volkswagen Touareg. Вартість всього $75 000. Але хто там вже рахує?

Роман Хміль — людина масштабна, і у свої 44 встиг залишити значний слід в історії українського IT. Зараз він займається нерухомістю під брендом Creative Quarter. Але в кризу 2008-го він продав десятки збанкрутілих українських IT-аутсорс компаній світовому гіганту GlobalLogic, вартість якої сьогодні перевищує $2 млрд, а сам очолив новий український офіс компанії.

Роман, напевно, може дозволити собі будь-який автомобіль, але вирішив зупинити вибір на екзотичному і вкрай надійному позашляховику Toyota FJ Cruiser. Ця машина — справжній ексклюзив і збирається тільки в Японії. Щобільше, в Україні немає офіційного дилера і, щоб дістати її, доведеться потрудитися. Все це характеризує Роману як людину практичну і виключно скромну: людина, яка може собі дозволити купити не великий острів, їздить на машині, яка не випускається з 2015 року і коштує $75 000.

Для IT таке розмаїття не дивно. Доходи у валюті, бізнес недосяжний для рейдерів і чиновників, засновники без похмурих історій з 90-х. Хто це, якщо не нова еліта? Що стосується смаку — судити вам.