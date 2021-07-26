Финалистка "Холостяка-11" заинтриговала фото в свадебном платье и в объятиях известного ведущего
Юлия Бельченко "Зайка", которая стала финалисткой "Холостяка-11", показала снимки, на которых она запечатлена в свадебном платье и в объятиях ведущего программы "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука.
Фотографии девушка опубликовала в Instagram.
Юлия надела свадебное платье с длинной фатой, а Богдан - классический черный костюм и черную рубашку.
Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)
Поклонники девушки в недоумении. Они не понимают, на самом деле ли Бельченко и Юсипчук поженились или это просто фотосессия.
- Это слишком идеально, чтобы быть правдой;
- Думаю, что это съемки или что-то такое, но интригу держите хорошо;
- Приветствую, хорошо, что Мишу уже забыла, но он потерял такую шикарную девушку, зато выбрал такую как он;
- По-моему, топ пара!
- Мне кажется это проект "Одруження на осліп". Хотя если действительно свадьба, то очень рада, ты заслуживаешь самого лучшего.
Напомним, Богдан Юсипчук, который обладает титулом "Самого красивого мужчины мира", рассказал своим поклонникам об изменениях в личной жизни. Он намекнул на женитьбу, но имя своей избранницы не назвал.
"Вы сейчас ох**неете…Потому что я и сам ох**нел…Но…Похоже, я созрел…", - написал Юсипчук.
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