Фіналістка "Холостяка-11" заінтригувала фото у весільній сукні і в обіймах відомого ведучого
Юлія Бельченко "Зайка", яка стала фіналісткою "Холостяка-11", показала знімки, на яких вона зображена у весільній сукні і в обіймах ведучого програми "ЖВЛ" на "1+1" Богдана Юсипчука.
Фотографії дівчина опублікувала в Instagram.
Юлія одягла весільну сукню з довгою фатою, а Богдан - класичний чорний костюм і чорну сорочку.
Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/julz_seven)
Шанувальники дівчини в подиві. Вони не розуміють, чи дійсно Бельченко та Юсипчук одружилися або це просто фотосесія.
- Це занадто ідеально, щоб бути правдою;
- Думаю, що це зйомки або щось таке, але інтригу тримайте добре;
- Вітаю, добре, що Мішу вже забула, але він втратив таку шикарну дівчину, зате вибрав таку як він;
- По-моєму, топ пара!
- Мені здається це проєкт "Одруження на осліп". Хоча якщо дійсно весілля, то дуже рада, ти заслуговуєш найкращого.
Нагадаємо, Богдан Юсипчук, який володіє титулом "Самого красивого чоловіка світу", розповів своїм шанувальникам про зміни в особистому житті. Він натякнув на одруження, але ім'я своєї обраниці не назвав.
"Ви зараз ох**нієте...тому що я і сам ох**нів...але...схоже, я дозрів...", - написав Юсипчук.
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