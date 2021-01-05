Гадания в Сочельник перед Рождеством: простые способы узнать свою судьбу

Гадания на Рождественский сочельник, 6 января, имеют особую силу. Считается, что в это время открываются энергетические потоки, способные приоткрыть завесу и показать ваше будущее.

Именно поэтому, ритуалы, проведенные в этот вечер, издревле считаются самыми достоверными и правдивыми, пишет vseprivoroty.

Гадание на рисовой крупе

Возьмите стакан, наполните его до половины рисом, затем накройте рукой и задайте вопрос или задумайте желание. Во время ритуала нужно произносить слова: "Укажи мне судьба-судьбинушка, чего же мне ожидать: плохого иль хорошего?".

После резко переверните стакан, чтобы зерна высыпались на стол. Зачерпните в горсть риса и пересчитайте зерна: нечетное количество означает неудачу, а четное - ваше желание сбудется, а ответ на вопрос будет в вашу пользу.

Гадание на полотенце

Вывесите в ночь с 6 на 7 января белое полотенце за окно и произнесите: "Суженый мой долгожданный, ряженый, приходи в эту ночь ко мне умываться да вытираться". Если утром полотенце будет мокрым или влажным, то это говорит, что в этом году девушка станет невестой, а сухое полотенце - год "в девках ходить".

Гадание по рукавице

Возьмите рукавичку и выйдите на улицу. Затем подбросьте ее и смотрите, как упала. Если большой палец будет сверху, то это говорит, что в этом году вы встретите суженого, если же большой палец окажется внизу, то знакомства не будет.

Гадание по колечку на детей

Вечером перед сном гадающей девушке нужно положить золотое колечко в стакан наполненный водой и поставить его на ночь на улицу (при условии, что там будет морозно), а с наступлением утра посмотреть на результат. Замерзшая водичка без разных бугорочков предсказывает бездетную жизнь. Если на поверхности есть бугорки, то их количество говорит о том, сколько у девушки родиться сыновей. А если же будут ямки, то это предсказывает рождение дочки. Бугорки и ямочки говорят, что у гадающей особы будут, и сын, и дочка.

Гадание на имя жениха

Вечером 6 января нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного человека противоположного пола. Именно так будут звать вашего суженого.

Гадание на свече

Переоденьтесь во все чистое, умойтесь, поставьте новую белую свечку на деревянную подставку (любую). При этом постоянно думайте о своем желании или вопросе. После этого зажгите свечу и смотрите на горящее пламя - если оно ровное, то ваша жизнь будет спокойной. А неровное пламя говорит, что жизнь будет удачной, но с приключениями. Желтый цвет пламени - большая радость, красно-желтый - прибыль. Если свеча коптит, то это к неприятным известиям.

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