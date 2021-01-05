Ворожіння на Святвечір перед Різдвом: прості способи дізнатися свою долю

Ворожіння на Різдвяний святвечір, 6 січня, мають особливу силу. Вважається, що в цей час відкриваються енергетичні потоки, здатні відкрити завісу і показати ваше майбутнє.

Саме тому, ритуали, проведені в цей вечір, здавна вважаються найбільш правдивими, пише vseprivoroty.

Ворожіння на рисової крупи

Візьміть склянку, наповніть її до половини рисом, потім накрийте рукою і поставте питання або загадайте бажання. Під час ритуалу потрібно вимовляти слова: "Вкажи мені доля-доленька, чого ж мені чекати: поганого чи хорошого?".

Після різко переверніть склянку, щоб зерна висипалися на стіл. Зачерпніть в жменю рису і перерахуйте зерна: непарна кількість означає невдачу, а парна - ваше бажання здійсниться, а відповідь на питання буде на вашу користь.

Гадання на рушнику

Вивісите в ніч з 6 на 7 січня білий рушник за вікно і промовте: "Суджений мій довгоочікуваний, ряджений, приходь в цю ніч до мене вмиватися та витиратися". Якщо вранці рушник буде мокрим або вологим, то це говорить, що в цьому році дівчина стане нареченою, а сухе рушник - рік "в дівках ходити".

Ворожіння по рукавиці

Візьміть рукавичку і вийдіть на вулицю. Потім підкиньте її та дивіться, як впала. Якщо великий палець буде зверху, то це говорить, що цього року ви зустрінете судженого, якщо ж великий палець виявиться внизу, то знайомства не буде.

Ворожіння по колечку на дітей

Увечері перед сном дівчині потрібно покласти золоте колечко в склянку, наповнену водою і поставити її на ніч надвір (за умови, що там буде морозно), а з настанням ранку подивитися на результат. Замерзла вода без різних бугорочков пророкує бездітне життя. Якщо на поверхні є горбки, то їх кількість говорить про те, скільки у дівчини народитися синів. А якщо ж будуть ямки, то це пророкує народження доньки. Горбки і ямки обіцяють дівчині й сина, і доньку.

Ворожіння на ім'я нареченого

Увечері 6 січня потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першу зустрічну людину протилежної статі. Саме так зватимуть вашого судженого.

Ворожіння на свічці

Переодягніться у все чисте, вмийтеся, поставте нову білу свічку на дерев'яну підставку (будь-яку). При цьому постійно думайте про своє бажання або питання. Після цього запаліть свічку і дивіться на палке полум'я - якщо воно рівне, то ваше життя буде спокійним. А нерівне полум'я говорить, що життя буде вдалим, але з пригодами. Жовтий колір полум'я - велика радість, червоно-жовтий - прибуток. Якщо свічка коптить, то це до неприємних новин.

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