Гадания в Сочельник перед Рождеством: простые способы узнать свою судьбу

Гадания на Рождественский сочельник, 6 января, имеют особую силу. Считается, что в это время открываются энергетические потоки, способные приоткрыть завесу и показать ваше будущее.
Именно поэтому, ритуалы, проведенные в этот вечер, издревле считаются самыми достоверными и правдивыми, пишет vseprivoroty.
Возьмите стакан, наполните его до половины рисом, затем накройте рукой и задайте вопрос или задумайте желание. Во время ритуала нужно произносить слова: "Укажи мне судьба-судьбинушка, чего же мне ожидать: плохого иль хорошего?".
После резко переверните стакан, чтобы зерна высыпались на стол. Зачерпните в горсть риса и пересчитайте зерна: нечетное количество означает неудачу, а четное - ваше желание сбудется, а ответ на вопрос будет в вашу пользу.
Вывесите в ночь с 6 на 7 января белое полотенце за окно и произнесите: "Суженый мой долгожданный, ряженый, приходи в эту ночь ко мне умываться да вытираться". Если утром полотенце будет мокрым или влажным, то это говорит, что в этом году девушка станет невестой, а сухое полотенце - год "в девках ходить".
Возьмите рукавичку и выйдите на улицу. Затем подбросьте ее и смотрите, как упала. Если большой палец будет сверху, то это говорит, что в этом году вы встретите суженого, если же большой палец окажется внизу, то знакомства не будет.
Вечером перед сном гадающей девушке нужно положить золотое колечко в стакан наполненный водой и поставить его на ночь на улицу (при условии, что там будет морозно), а с наступлением утра посмотреть на результат. Замерзшая водичка без разных бугорочков предсказывает бездетную жизнь. Если на поверхности есть бугорки, то их количество говорит о том, сколько у девушки родиться сыновей. А если же будут ямки, то это предсказывает рождение дочки. Бугорки и ямочки говорят, что у гадающей особы будут, и сын, и дочка.
Вечером 6 января нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного человека противоположного пола. Именно так будут звать вашего суженого.
Переоденьтесь во все чистое, умойтесь, поставьте новую белую свечку на деревянную подставку (любую). При этом постоянно думайте о своем желании или вопросе. После этого зажгите свечу и смотрите на горящее пламя - если оно ровное, то ваша жизнь будет спокойной. А неровное пламя говорит, что жизнь будет удачной, но с приключениями. Желтый цвет пламени - большая радость, красно-желтый - прибыль. Если свеча коптит, то это к неприятным известиям.
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