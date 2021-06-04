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Гладкая красивая шея: косметолог рассказала, как предупредить появление колец Венеры

Автор: Татьяна Турчаникова

Кольца Венеры - это поперечные морщины на шее. Появляются они по разным причинам, но лучше уделить внимание профилактике, так как избавиться от них будет непросто.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.⠀

Причины появления колец Венеры

  • Возраст. ⠀

Среди списка причин он на последних местах. Еще поколение наших мам узнавало о кольцах Венеры с наступлением возраста 30 +. Сейчас же можно встретить школьников с морщинистой шеей.

  • Питание.

Едите сахар: коллаген и эластин (белки, которые отвечают за упругость нашей кожи) необратимо гликируются (сшиваются), они свои функции теряют навсегда. Не едите как следует белок, не вырабатываются те же коллаген и эластин и морщин станет все больше (не только на шее).

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Общий белок в анализах должен быть не меньше 75, сахар до 5,5, инсулин до 5.

  • Осанка.

Если ходить как горбун из Нотрдама (сама так иногда делаю), это обязательно скажется на шее. Также к этой проблеме приводят остеохондроз и синдром "свисающей головы".

Ходите, расправляя плечи и сводя лопатки как можно ближе друг к другу. Есть специальные упражнения для осанки. Есть корректоры осанки: реклинаторы, тейпы.

Кольца Венеры встречаются даже у подростков (фото: pexels.com)

  • Гаджеты. ⠀

То, в каких позах мы ими пользуемся - влияет на шею напрямую. Склоняя голову над гаджетом, как плачущая ива, мы увеличиваем нагрузку на шею на 30 килограмм.

Держа телефон, отклоняйте плечи и голову назад, даже если вам придется поднимать экран до уровня глаз.⠀

  • Неправильный прикус. ⠀

Признаки неправильного прикуса: зубы не смыкаются, образуя зазор; некоторые зубы смещаются, находятся словно не на своем месте. Без четкого смыкания челюстей кожа обвисает, появляются морщины и второй подбородок.

При неправильном прикусе, начинайте омоложение с кабинета стоматолога-ортодонта.⠀

  • Положение во сне.

Поза буквой ЗЮ во сне влечет проблемы с позвоночником, которые в свою очередь влияют на морщины. Особенно важно положение головы во сне.

Для поддержания правильного положения головы во сне есть валики и подушки. К ним сложно привыкнуть, но оно того стоит.

Вывод: решение любой проблемы порой гораздо глубже, чем ее внешнее проявление. Поэтому начинайте изнутри.

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