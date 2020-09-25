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Главный синоптик Украины анонсировал конец бабьего лета

Новина українською → Пятница 25 сентября 2020 17:52
Главный синоптик Украины анонсировал конец бабьего лета Когда в Украине закончится бабье лето (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Бабье лето в Украине подходит к завершению, впереди - осенние дожди и прохлада

Бабье лето в Украине закончится уже на этих выходных. В субботу, 26 сентября, снижение температуры и сильные дожди придут в западные области. А вот в воскресенье, 27 сентября, холодно и с дождями будет уже по всей стране.

Но уже скоро тепло снова вернется в страну. Об этом рассказал председатель Гидрометцентра Украины Николай Кульбида в эфире телеканала "Украина 24".

Главный синоптик Украины, уверен, что тепло до +25 вернется в страну в первых числах октября.

"Начиная с воскресенья заканчивается очередное бабье лето и начинается снижение температуры воздуха. Но возврат тепла еще однозначно будет. С 4-5 октября можно ожидать тепло до +25", - уверен Кульбида.

В Украинском гидрометцентре также обновили карты погоды на выходные.

Главный синоптик Украины анонсировал конец бабьего летаГлавный синоптик Украины анонсировал конец бабьего лета

Погода в Украине на выходных 26 и 27 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики ранее порадовали украинцев тем, что бабье лето еще вернется - в октябре и ноябре короткими, но теплыми периодами.

Тем временем синоптики считают, что осень и зима в Украине будут аномальными, как и в прошлом году. Метеорологи и климатологи составили прогноз погоды на осень и зиму 2020-го.

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