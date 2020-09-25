ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Головний синоптик України анонсував кінець бабиного літа

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 17:52
Головний синоптик України анонсував кінець бабиного літа Коли в Україні закінчиться бабине літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Бабине літо в Україні підходить до завершення, попереду - осінні дощі і прохолода

Бабине літо в Україні закінчиться вже на цих вихідних. У суботу, 26 вересня, зниження температури та сильні дощі прийдуть в західні області. А ось в неділю, 27 вересня, холодно і з дощами буде вже по всій країні.

Але вже скоро тепло знову повернеться в країну. Про це розповів голова Гідрометцентру України Микола Кульбіда в ефірі телеканалу "Україна 24".

Головний синоптик України, впевнений, що тепло до +25 повернеться в країну в перших числах жовтня.

"Починаючи з неділі закінчується чергове бабине літо і починається зниження температури повітря. Але повернення тепла ще однозначно буде. З 4-5 жовтня можна очікувати тепло до +25", - упевнений Кульбіда.

В Українському гідрометцентрі також оновили карти погоди на вихідні.

Головний синоптик України анонсував кінець бабиного літаГоловний синоптик України анонсував кінець бабиного літа

Погода в Україні на вихідних 26 і 27 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики раніше порадували українців тим, що бабине літо ще повернеться - у жовтні та листопаді короткими, але теплими періодами.

Тим часом синоптики вважають, що осінь і зима в Україні будуть аномальними, як і в минулому році. Метеорологи та кліматологи склали прогноз погоди на осінь і зиму 2020-го.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя бабье лето
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони"
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони"