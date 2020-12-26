Глоба назвал знаки Зодиака, кому нельзя рисковать 26 декабря

Гороскоп на 26 декабря от именитого астролога Павла Глобы сулит большинству знаков Зодиака позитивный день, когда звезды будут покровительствовать желающим реализовать смелые идеи. При этом эксперт рекомендует Водолеям и Овнам не принимать важные решения и избегать перемен сегодня, а Козерогам советует быть аккуратными с дорогостоящими покупками.

Кому в эту субботу потребуется поработать над восстановлением энергии, а кого ждет успех на личном фронте, пишет slovofraza.

Овен

Овнам лучше никуда не спешить и ничего не менять. Также астролог советует им не брать на себя дополнительные обязательства, чтобы не "наломать дров". Наоборот, вам лучше заняться материальной стороной дел и хозяйственной рутиной.

Телец

Сегодня у вас возможны небольшие денежные поступления из скрытых источников, тайные приобретения. Кроме того, вероятні компромиссные решения в сфере имущества.

Близнецы

26 декабря Близнецы проведут день в гостях. В первой половине дня желательно следовать собственным настроениям и привычкам. Эта суббота должна стать удачным временем для удовлетворения ваших персональных потребностей.

Рак

Для Раков эта суббота станет замечательным временем для общения и для небольших поездок, а также удачным для обмена оригинальными идеями и предоставления взаимных услуг.

Лев

Львы всю первую половину дня могут провести в сомнениях перед скрытой финансовой дилеммой. Позже чувство обеспокоенности пройдет, и вечер придаст бодрости и усилит потребность в общении.

Дева

Девы встретят субботу в пассивном режиме, но весь день лениться и оставаться в стороне от событий не получится. Вечер пробудит интерес, усилит коммуникабельность и жажду действий.

Весы

Весам не стоит 26 декабря отказываться от встреч, ведь звезды прогнозируют вам замечательное времяпровождение. В первую половину дня вы будете настроены на релакс немного критично, но потом решите провести субботний вечер так, как желает этого душа.

Скорпион

Скорпионам 26 декабря рекомендуется обратить внимание на чужую позицию. Вероятно, есть шанс на примирение или компромисс. Вечером появится повод для общения с давним другом.

Стрелец

В настроении Стрельцов будут преобладать сегодня чувственность и романтика, может разыграться воображение, однако энергии для воплощения фантазий в жизнь будет мало. В это время лучше взять более медленный темп.

Козерог

Козерогам придется ознакомиться с новостями, обсудить деловые вопросы, учесть нюансы, связанные с деньгами или здоровьем. Не рекомендуется тратить деньги на ненужные вещи, иначе могут ожидать неприятности и убытки.

Водолей

Риск 26 декабря для Водолеев просто противопоказан. Не стоит на себя брать слишком много. Возможно, в этот день вам придется делать выбор между "черным" и "белым".

Рыбы

День потребует физических и эмоциональных затрат. Постарайтесь в свободные минуты заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и отойти от забот.

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