Глоба назвав знаки Зодіаку, кому не можна ризикувати 26 грудня

Гороскоп на 26 грудня від відомого астролога Павла Глоби обіцяє більшості знаків Зодіаку позитивний день, коли зірки протегуватимуть бажаючим реалізувати сміливі ідеї. При цьому експерт рекомендує Водоліям та Овнам не приймати важливі рішення й уникати змін сьогодні, а Козерогам радить бути обережними з дорогими покупками.

Кому в цю суботу буде потрібно попрацювати над відновленням енергії, а кого чекає успіх на особистому фронті, пише slovofraza.

Овен

Овнам краще нікуди не поспішати й нічого не міняти. Також астролог радить їм не брати на себе додаткові зобов'язання, щоб не "наламати дров". Навпаки, вам краще зайнятися матеріальною стороною справ і господарською рутиною.

Телець

Сьогодні у вас можливі невеликі грошові надходження з прихованих джерел, таємні придбання. Крім того, ймовірні компромісні рішення у сфері майна.

Близнюки

26 грудня Близнюки проведуть день в гостях. У першій половині дня бажано дослухатися власного настрою та звичок. Ця субота має стати вдалим часом для задоволення ваших персональних потреб.

Рак

Для Раків ця субота стане чудовим часом для спілкування і для невеликих поїздок, а також вдалим для обміну оригінальними ідеями та надання взаємних послуг.

Лев

Леви всю першу половину дня можуть провести в сумнівах перед прихованою фінансовою дилемою. Згодом відчуття тривожності мине, і вечір додасть бадьорості та посилить потребу в спілкуванні.

Діва

Діви зустрінуть суботу в пасивному режимі, але весь день лінуватися і залишатися в стороні від подій не вийде. Вечір збудить інтерес, посилить комунікабельність і спрагу дій.

Терези

Терезам не варто 26 грудня відмовлятися від зустрічей, адже зірки прогнозують вам чудове проведення часу. У першу половину дня ви будете налаштовані на релакс трохи критично, але потім вирішите провести суботній вечір так, як бажає душа.

Скорпіон

Скорпіонам 26 грудня рекомендується звернути увагу на чужу позицію. Ймовірно, є шанс на примирення або компроміс. Ввечері з'явиться привід для спілкування з давнім другом.

Стрілець

В настрої Стрільців переважатимуть сьогодні чуттєвість і романтика, може розігратися уяву, проте енергії для втілення фантазій в життя буде мало. В цей час краще взяти більш повільний темп.

Козеріг

Козерогам доведеться ознайомитися з новинами, обговорити ділові питання, врахувати нюанси, пов'язані з грошима або здоров'ям. Не рекомендується витрачати гроші на непотрібні речі, інакше можуть чекати неприємності та збитки.

Водолій

Ризик 26 грудня для Водоліїв просто протипоказаний. Не слід брати на себе занадто багато. Можливо, в цей день вам доведеться робити вибір між "чорним" і "білим".

Риби

День потребує фізичних і емоційних витрат. Постарайтеся у вільні хвилини зайнятися приємними справами, які дозволять розслабитися і відійти від турбот.

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