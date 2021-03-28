ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Gо_A впервые показали номер для Евровидения-2021: сеть в восторге

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 19:23
Gо_A впервые показали номер для Евровидения-2021: сеть в восторге Коллаж РБК-Украина: Gо_A показали свой номер для Евровидения-2021
Автор: Lite

Украинская группа Go_A показала номер, с которым отправится представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2021.

Свой номер Go_A показали во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл".

Во врем исполнения песни "Шум" ведущие шоу Тина Кароль и Потап подтанцовывали под трек.

Стоит отметить, что песня понравилась не только ведущим, но и пользователям сети. Многие гордятся тем, что именно Gо_A будут представлять Украину на Евровидении в этом году, которое начнется в Нидерландах 18 мая.

  • Друзья, желаю вам победы на Евровидении, вы крутые, держим кулачки!!
  • Просто горжусь, что GO_A будут представлять Украину в этом году!
  • Какая невероятная песня в этом году у Украины;
  • Я надеюсь, что номер на Евровидении будет именно таким;
  • Если это окончательная версия, то это будет очень круто на сцене!!! Желаю успеха!!
  • Нереальные;
  • Лучшая группа в Украине;
  • Наконец покажут национальное колоритное пение. Победы.

Gо_A показали свой номер для Евровидения-2021 (видео: YouTube)

Напомним, букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов. Согласно новым данным, фаворитом конкурса, по мнению экспертов, сейчас является представительница Мальты Destiny (Дестини Чукуньере), которая исполнит песню Je Me Casse. Кстати, ранее артистка выигрывала в детском Евровидении в 2015 году.

Ранее Go_A попали в скандал из-за нового видео для Евровидения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Евровидение GO_A
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"