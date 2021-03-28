Gо_A впервые показали номер для Евровидения-2021: сеть в восторге
Украинская группа Go_A показала номер, с которым отправится представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2021.
Свой номер Go_A показали во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл".
Во врем исполнения песни "Шум" ведущие шоу Тина Кароль и Потап подтанцовывали под трек.
Стоит отметить, что песня понравилась не только ведущим, но и пользователям сети. Многие гордятся тем, что именно Gо_A будут представлять Украину на Евровидении в этом году, которое начнется в Нидерландах 18 мая.
- Друзья, желаю вам победы на Евровидении, вы крутые, держим кулачки!!
- Просто горжусь, что GO_A будут представлять Украину в этом году!
- Какая невероятная песня в этом году у Украины;
- Я надеюсь, что номер на Евровидении будет именно таким;
- Если это окончательная версия, то это будет очень круто на сцене!!! Желаю успеха!!
- Нереальные;
- Лучшая группа в Украине;
- Наконец покажут национальное колоритное пение. Победы.
Gо_A показали свой номер для Евровидения-2021 (видео: YouTube)
Напомним, букмекеры изменили прогноз и назвали новых фаворитов. Согласно новым данным, фаворитом конкурса, по мнению экспертов, сейчас является представительница Мальты Destiny (Дестини Чукуньере), которая исполнит песню Je Me Casse. Кстати, ранее артистка выигрывала в детском Евровидении в 2015 году.
Ранее Go_A попали в скандал из-за нового видео для Евровидения.