Gо_A вперше показали номер для Євробачення-2021: мережа в захваті

Варто зазначити, що пісня сподобалась не лише ведучим, але і користувачам мережі. Багато людей пишаються тим, що саме Gо_A будуть представляти Україну на Євробаченні в цьому році, яке почнеться в Нідерландах 18 травня.

Під час виконання пісні "Шум" ведучі шоу Тіна Кароль і Потап підтанцьовували під трек.

Нагадаємо, букмекери змінили прогноз і назвали нових фаворитів. Згідно з новими даними, фаворитом конкурсу, на думку експертів, зараз є представниця Мальти Destiny (Дестіні Чукуньере), яка виконає пісню Je Me Casse. До речі, раніше артистка вигравала у дитячому Євробаченні у 2015 році.

Раніше Go_A потрапили в скандал через нове відео для Євробачення.