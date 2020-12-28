Год Белого быка: астролог рассказала, что должно быть на новогоднем столе
Приближается Новый 2021 год. По восточному гороскопу это будет год Белого металлического Быка. Он следует за годом Белой Крысы. Многие украинцы задумываются, что же приготовить к новогоднему столу, чтобы задобрить это своенравное животное.
Таролог и психолог Ольга Соломка рассказала, что должно быть на столе в праздничный вечер. По ее мнению, главное не заморачиваться, а порадовать себя и близких.
"Говорят, что хозяину следующего году Быку не слишком понравится, когда вы поставите на праздничный стол говядину или телятину, или вообще что-то мясное, но не заморачивайтесь слишком сильно. Потому что бык ест исключительно траву, а мы все же люди и траву редко потребляем. Поэтому делайте то, что нравится. Если вам по душе традиционная советская объедаловка с "шубами", "Мимозой", Оливье, студнем и битками - и на здоровье, главное, чтобы печень выдержала",- рассказала эксперт.
Ольга Соломка убеждена, что бы ни было на вашем столе - пусть блюда принесут удовольствие.
"Если вы убежденный вегетарианец - сделайте себе салатов и нарежьте фруктов. Главное, чтобы все это придавало вам радость и удовольствие, ну может еще немного здоровья. Но есть ночью - это сомнительная здоровая перспектива. Поэтому прислушайтесь к советам диетологов и сделайте что-то легкое, возможно деликатесное, то, что вы не ставите каждый день на стол, потому что главное в настоящее время - получить удовольствие и от стола, и от общения", - считает эксперт.
Как мы писали ранее, астролог рассказала, что можно и нельзя дарить на Новый год Быка 2021.