Рік Білого бика: астролог розповіла, що має бути на новорічному столі
Наближається Новий 2021 рік. За східним гороскопом це буде рік Білого металевого Бика. Він слідує за роком Білого Пацюка. Багато українців замислюються, що ж приготувати до новорічного столу, щоб задобрити цю примхливу тварину.
Таролог і психолог Ольга Соломка розповіла, що повинно бути на столі у святковий вечір. На її думку, головне не морочитися, а порадувати себе і близьких.
"Кажуть, що господарю наступного року Бику не надто сподобається, коли ви поставите на святковий стіл яловичину чи телятину, чи й взагалі щось м'ясне, але не заморочуйтесь аж надто сильно. Бо бик їсть виключно траву, а ми все-таки люди і траву рідко коли споживаємо. Тому робіть те, що подобається. Якщо вам до душі традиційна радянська обїдалівка з “шубами”, “мімозами”, олів'є, холодцем та битками - та на здоров'я, аби печінка витримала",- розповіла експерт.
Ольга Соломка переконана, що б не було на вашому столі - нехай страви принесуть задоволення.
"Якщо ви переконаний вегетаріанець - наробіть собі салатів та наріжте фруктів. Головне, щоб усе це додавало вам радості та задоволення, ну може ще трохи здоров'я. Але їсти вночі - це сумнівна здорова перспектива. Тому прислухайтеся до порад дієтологів і зробіть щось легеньке, можливо делікатесне, чого ви собі не щодня ставите на стіл, бо головне у цей час - отримати задоволення, і від столу, і від спілкування", - вважає експерт.
Як ми писали раніше, астролог розповіла, що треба і не можна дарувати на Новий рік Бика 2021.