Год Белого Быка: самые главные приметы и запреты на новогоднюю ночь

2021 год по восточному календарю – год Белого Металлического Быка. Существуют приметы и запреты, которые помогут привлечь удачу и счастье в наступающем году. Некоторые из них нужно соблюдать не только в новогоднюю ночь, но и в течении целого года.

После сложного и напряженного 2020 года каждый человек хочет, чтобы новый год принес счастье, удачу и позитивные эмоции. Что категорически нельзя делать, чтобы не разозлить символ нового года – Быка, рассказали в материале ТСН.

Запрещенные цвета, принты и наряды

Для Белого Металлического Быка в первую очередь неприемлем красный цвет – он табу. Не стоит использовать также тигровые и леопардовые принты в одежде, украшениях, новогодних игрушках. Самые оптимальные цвета – белый и серебристый. В одежде лучше выбирать спокойные цвета, а украшения – из искусственных камней или серебра.

Новогодний стол

Блюда из телятины или говядины на новогоднем столе – под запретом. Такими закусками вы можете разозлить Быка, и он отвернет от вас удачу. На стол нельзя ставить поврежденную посуду. Это может привлечь в вашу жизнь бедность и ссоры в течении всего следующего года.

Что категорически нельзя делать на Новый год

Нельзя в новогоднюю ночь скандалить, обижаться и выяснять отношения. Это чревато тем, что все следующие 12 месяцев вы проведете в негативе.

Праздновать нужно в доброжелательной и позитивной атмосфере. Астрологи советуют внимательно следить за своими мыслями – они будут формировать весь следующий год.

Постарайтесь в новогоднюю ночь не испачкать одежду и не проливать на нее напиток, так как это сулит материальные затруднения в течение года.

В новогоднюю ночь обязательно положите в карманы деньги, так как пустые карманы символизируют финансовую нестабильность в 2021 году.

В последний день уходящего года нельзя пришивать пуговицы, зашивать одежду. Это приведет к тому, что вы "зашьете" старые проблемы и они будут вас сопровождать и в новому году.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала блюда для новогоднего стола.

А также рассказывали о том, что астрологи дали советы о том, что можно и нельзя дарить на Новый год Быка.