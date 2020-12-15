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Гололедица не отступает: в каких областях ожидается опасная погода

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 06:30
Гололедица не отступает: в каких областях ожидается опасная погода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине во вторник, 15 декабря, все еще будет опасной. Часть страны накроет довольно мощными осадками, а на остальных территориях - туманы, гололед и гололедица.

Несмотря на то, что антициклон Yadigar вытеснит осадки с большинства территорий, синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об опасности.

Так, во вторник, 15 декабря осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются в северо-восточных областях. А на остальных территориях будет пасмурно и с туманом.

Температура в течение суток на большинстве территорий будет колебаться в пределах +1... -2 градусов. Теплее всего в Крыму (+5+7 днем и +3+5 ночью). На Западе и Юге днем от 0 до +5, а ночью +2... -2 градуса.

В Киеве ожидается пасмурная скользкая погода с температурой +1... -1, но существенные осадки маловероятны.

Гололедица не отступает: в каких областях ожидается опасная погода

Погода в Украине 15 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Метеорологическое предупреждение от Украинского гидрометцентра на вторник говорит, что в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается гололед, на дорогах гололедица. В западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

Гололедица не отступает: в каких областях ожидается опасная погода

Метеорологическое предупреждение на 15 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики сообщили, когда гололедица "отпустит" Украину, и погода поменяется.

Кроме того врач и тренер по фигурному катанию рассказали, как вести себя при гололедице, как уберечь себя от падения, и что делать, если вы все же упали.

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