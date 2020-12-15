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Ожеледиця не відступає: в яких областях очікується небезпечна погода

Новость на русском → Вівторок 15 грудня 2020 06:30
Ожеледиця не відступає: в яких областях очікується небезпечна погода Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні у вівторок, 15 грудня, все ще буде небезпечною. Частину країни накриє досить потужними опадами, а на інших територіях - тумани, ожеледь і ожеледиця.

Незважаючи на те, що антициклон Yadigar витіснить опади з більшості територій, синоптики Українського гідрометцентру попереджають про небезпеку.

Так, у вівторок, 15 грудня опади (сніг, мокрий сніг і дощ) очікуються у північно-східних областях. А на інших територіях буде хмарно і з туманом.

Температура протягом доби на більшості територій буде коливатися в межах +1... -2 градусів. Найтепліше в Криму (+5+7, вдень +3+5 вночі). На Заході і Півдні вдень від 0 до +5, а вночі +2... -2 градуси.

У Києві очікується похмура слизька погода з температурою +1... -1, але суттєві опади малоймовірні.

Ожеледиця не відступає: в яких областях очікується небезпечна погода

Погода в Україні 15 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Метеорологічне попередження від Українського гідрометцентру на вівторок каже, що в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця. У західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий).

Ожеледиця не відступає: в яких областях очікується небезпечна погода

Метеорологічне попередження на 15 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики повідомили, коли ожеледиця "відпустить" Україну, і погода зміниться.

Крім того лікар і тренер з фігурного катання розповіли, як вести себе під час ожеледиці, як уберегти себе від падіння, і що робити, якщо ви все ж впали.

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