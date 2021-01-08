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В первый день локдауна лучше остаться дома: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новина українською → Пятница 08 января 2021 07:01
В первый день локдауна лучше остаться дома: синоптики предупредили об ухудшении погоды Погода в Украине 8 января (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Погода в Украине в первый день локдауна 8 января будет сырой и пасмурной. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются сильные осадки и гололедица. Днем в большинстве регионов ожидается плюсовая температура. Ночью местами ожидаются небольшие "минусы". На юге страны по данным специалистов пройдут дожди.

Детальный прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, 8 января небо над Украиной будет затянуто, однако риск выпадения осадков будет невысоким. Дожди ожидаются только в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской областях, а также на Крымском полуострове.

Температура в течение дня будет держаться у отметок 0… +2 градуса. Немного теплее будет на востоке страны, где термометры покажут +1… +4 градуса. На юге Украины традиционно теплее всего - +3… +6 градусов.

В ночное время уровень тепла опустится до небольших минусов на западе страны – до -2 градусов. До -1 ночью ожидается в Черниговской, Сумской и Запорожской областях. В остальных регионах – 0 градусов и выше.

В первый день локдауна лучше остаться дома: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине 8 января (карта: meteo.gov.ua)

Синоптики предупреждают, что осадки на юге страны могут привести к гололедице.

"8 января ночью в Черниговской и Сумской значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении метеорологов.

Напомним что ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.

Также мы писали, что синоптики дали детальный прогноз на ближайшие три месяца.

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