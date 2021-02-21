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Голос країни 2021: лучшие выступления пятого эфира 11 сезона шоу

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 23:56
Голос країни 2021: лучшие выступления пятого эфира 11 сезона шоу Голос країни 2021 (фото: facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 21 февраля, прошел пятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Тренеры шоу назвали этот сезон самым сильным.

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева через слепые прослушивания выбирали певцов и певиц в свою команду.

Первым сегодня на сцену вышел Евгений Шарманов, который работает осветителем на съемках и уже успел поработать со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Парень исполнил песню "Broken People" группы Logic & Rag’n’Bone Man и поразил Надю Дорофееву и Олега Винника, но он продолжает участие в команде Дорофеевой.

Евгений Шарманов - "Broken People" (видео: YouTube)

Петр Чернишенко исполнил песню "Say something" группы A great big world. Он работал комплектовщиком, строителем и долгое время был за границей, но всегда мечтал о сцене. Он попал в команду Нади Дорофеевой.

Петр Чернишенко - "Say something" (видео: YouTube)

Анна Бераиа вдохновилась примером Khayat и пришла на "Голос країни", чтобы показать, как красиво звучит украинская песня. Девушка исполнила песню "Говорила" Khayat и поразила Олега Винника. Она продолжает участие в его команде.

Анна Бераиа - "Говорила" (видео: YouTube)

Драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко пришел зажечь "Голос країни". Он исполнил песню "Sweet Child O’ Mine" группы Guns N’ Roses и попал в команду Дорофеевой.

Андрей Науменко - "Sweet Child O’ Mine" (видео: YouTube)

Молодой преподаватель вокала Владислав Хохлан пришел на шоу, чтобы показать своим студентам, что он может не только учить музыке в аудиториях, но и заворожить своим голосом звездных тренеров. Он продолжает свой путь в команде Дорофеевой.

Влад Хохлан - "Maybe I maybe you" (видео: YouTube)

Яна Загоруйко пришла на проект, чтобы проявить свою личность. Девушка разрушает стереотипы о понятии женственности и хочет доказать всем, что внешность - абсолютно не важна вещь. Она исполнила песню "Цвіте терен".

Яна Загоруйко - "Цвіте терен" (видео: YouTube)

Напомним, на "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском языке.

Ранее Тину Кароль довели до слез в прямом эфире "Голоса країни".

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