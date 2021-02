Голос країни 2021: лучшие выступления пятого эфира 11 сезона шоу

Первым сегодня на сцену вышел Евгений Шарманов, который работает осветителем на съемках и уже успел поработать со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Парень исполнил песню "Broken People" группы Logic & Rag’n’Bone Man и поразил Надю Дорофееву и Олега Винника, но он продолжает участие в команде Дорофеевой.

Петр Чернишенко исполнил песню "Say something" группы A great big world. Он работал комплектовщиком, строителем и долгое время был за границей, но всегда мечтал о сцене. Он попал в команду Нади Дорофеевой.

Анна Бераиа вдохновилась примером Khayat и пришла на "Голос країни", чтобы показать, как красиво звучит украинская песня. Девушка исполнила песню "Говорила" Khayat и поразила Олега Винника. Она продолжает участие в его команде.

Драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко пришел зажечь "Голос країни". Он исполнил песню "Sweet Child O’ Mine" группы Guns N’ Roses и попал в команду Дорофеевой.

Молодой преподаватель вокала Владислав Хохлан пришел на шоу, чтобы показать своим студентам, что он может не только учить музыке в аудиториях, но и заворожить своим голосом звездных тренеров. Он продолжает свой путь в команде Дорофеевой.

Яна Загоруйко пришла на проект, чтобы проявить свою личность. Девушка разрушает стереотипы о понятии женственности и хочет доказать всем, что внешность - абсолютно не важна вещь. Она исполнила песню "Цвіте терен".

