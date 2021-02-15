На "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском

В воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни" выступил муж украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Виталий Борисюк. Он исполнил песню "Per Te" Josh Groban на слепых прослушивания.

Профессиональный актер покорил судей исполнением композиции на итальянском. Песню он посвятил своей супруге Ольге. Виталий рассказал, что именно жена вдохновила его выступить на популярном шоу и попробовать свои силы в роли певца.

"Голос – это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подвела меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась красивая женщина. Она для меня номер один", – заявил Борисюк.

К Виталию развернулся только судья Олег Винник. Соответственно актер пошел именно к нему в команду.

Виталий Борисюк выступил на шоу "Голос країни"

Украинцы под видео прокомментировали выступление Виталия Борисюка.