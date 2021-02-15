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На "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 09:17
На "Голосі країни" выступил муж Ольги Сумской с проникновенной песней на итальянском Виталий Борисюк выступил на "Голосі країни" (фото: facebook.com.goloskrainy)
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни" выступил муж украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской Виталий Борисюк. Он исполнил песню "Per Te" Josh Groban на слепых прослушивания.

Профессиональный актер покорил судей исполнением композиции на итальянском. Песню он посвятил своей супруге Ольге. Виталий рассказал, что именно жена вдохновила его выступить на популярном шоу и попробовать свои силы в роли певца.

"Голос – это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подвела меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась красивая женщина. Она для меня номер один", – заявил Борисюк.

К Виталию развернулся только судья Олег Винник. Соответственно актер пошел именно к нему в команду.

Виталий Борисюк выступил на шоу "Голос країни"

Украинцы под видео прокомментировали выступление Виталия Борисюка.

  • Класичний голос, бархатний. Молодець. Бажаю, щоб він увійшов у фінал.
  • До мурашок, як дехто пише, дуже далеко. Голос є, але нічого спеціального та яскравого нема.
  • Спел неважно. Эту песню необходимо исполнять либо гениально, либо не исполнять!
  • Неймовірно, не знала, що він так круто співає.
  • Пусть закидают меня тапками, но сезон какой-то скучный. Буквально пару участников зацепили самобытностью и талантом. Остальные - массовка посредственная. И слишком много фолька. Слишком.

Как мы писали ранее, Надежда Мейхер поразила своим выступлением, но сеть негодует.

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