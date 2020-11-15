Гороскоп на 15 ноября: каким знакам Зодиака обязательно повезет на новолуние

Гороскоп на ноябрь всем знакам Зодиака сулит и сюрпризы, и трудности. В гороскопе на 15 ноября астрологи говорят о необычном везении многих из них, ведь в этот день рождается новая Луна. Большинство из знаков смогут начать новый период в своей жизни, перевернув страницу прошлого. Для многих этот день станет глотком свежего воздуха или "пинком", чтобы не сдаваться и продолжать работать. Что приготовили звезды для вас на 15 ноября – рассказывается в материале Slovofrafa.

Астрологи уточняют, что этот день будет отличным для новых начал – не стесняйтесь начать то, о чем всегда мечтали. Но будьте осторожны – у вас есть недоброжелатели.

Овен

Уделите в этот день больше внимания своей внешности. Ваши творческие идеи могут привести к прекрасным результатам. Вечером постарайтесь отдохнуть.

Телец

В этот день надо подвести итоги предыдущего месяца и понять, что вам стоит наверстать. В личной жизни не исключены проблемы, которые будут связаны с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Близнецы

В личной жизни у многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву, то не уходите в себя. Лучше попытайтесь в спокойной форме объяснить, что задело вас за живое.

Рак

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

Лев

Сегодня вам придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Но не переживайте из-за этого. Хоть успеете вы сделать несколько меньше, зато результат окажется превосходным. Сейчас нужно побеспокоиться о своем здоровье.

Дева

Для профессиональной деятельности данный период будет очень удачным. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе. Для новых знакомств этот день не подходит

Весы

Гороскоп на сегодня советует не быть излишне самоуверенным и не отказываться от помощи близких. Но сегодня вам будет очень везти, так что не стесняйтесь мечтать и пробовать.

Скорпион

Вас ждет день, насыщенный различными переговорами и рабочими делами. При общении с коллегами или партнерами старайтесь не сильно на них давить и давать возможность выговориться. Вечером уделите время тем делам, которые приносят вам удовольствие и помогают восстановить силы.

Стрелец

Вселенная дарит Стрельцам в этот день кучу возможностей. Готовьтесь получать яркие впечатления. Звезды советуют Вам сразу же реализовывать творческие идеи, не откладывая их в долгий ящик.

Козерог

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть наедине. Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно.

Водолей

В этот день стоит избегать принятия серьезных решений. Лучше отдохните и проведите вечер в кругу друзей. Сегодня Вас посетят мысли, которые повлияют на дальнейшую судьбу.

Рыбы

Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком. Сейчас для этого не лучшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды пророчат удачу и счастье во второй половине ноября.