Гороскоп 2021 для Стрельца: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп 2021 для Стрельца расскажет о возможностях, перспективах, шансах, рисках и опасностях, которые могут подстерегать этот огненный знак в году белого металлического Быка. Астролог назвала самые везучие и не очень периоды 2021-го для развития в таких важнейших жизненных сферах, как любовь, семья, карьера, финансы, саморазвитие.

Гороскоп на 2021 год для Стрельца составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на 2021 год работает эффективнее.

"2021 - превосходный период для приобретения новых знаний и навыков работы в сфере IT, маркетинга, продаж, писательства, нетворкинга и любых других деловых коммуникаций. Общение и путешествия станут более интенсивными, ваш круг знакомств расширится, способствуя обмену идеями и информацией. Возможно, вы захотите написать книгу, статью, курс обучения, создать онлайн школу или же вы решите продолжать образование или расширить нынешний курс обучения", - прогнозирует Арина.

По мнению специалиста, в следующем году нужная информация и нужные люди сами будут вас находить при условии, что вы находитесь в потоке знаний, информации, умеете правильно ставить цели и доводить начатое до конца. Здесь вам поможет правильный тайм-менеджмент и практики медитации. То же будет и с оформлением документов - нужные люди окажутся на месте и решат все без проволочек, или найдется человек, который поможет в этом деле.

Этот период будет плодовитым для людей интеллектуального труда, СМИ, переводчиков и посредников.

Бизнес/карьера

В первой половине года могут быть неприятности и интриги на работе, нервозная беспокойная обстановка, утрата работы или понижение зарплаты. Получить выгодную работу или интересные предложения можно будет в апреле, июле и августе. Продуктивные командировки и полезные связи по сотрудничеству ожидайте в мае-июне.

"Если вы работали активно и решали проблемы первые полгода, то август и сентябрь принесет успех в работе и бизнесе - смело планируйте, например, утверждение проекта или издание книги", - пишет Арина Артуровна.

Любовь/семья

С января по март вам будут мешать домашние хлопоты, разного рода беспокойства, негативная информация, связанная с детьми или членами семьи. Также неблагоприятный период для обучения детей, развлечений и увлечений любого рода. С марта по июль большая вероятность столкнуться с изменой партнера или самому быть вычисленным. В этот период могут быть ссоры по делу и без, скандалы в семье и с родственниками, споры по поводу раздела имущества, конфликтные ситуации по недвижимости с партнером или посредником.

"В апреле, августе и ноябре вероятны сильные чувства, перспективные знакомства и вдохновленная влюбленность", - добавила эксперт.

Финансы/приобретения

С самого начала года и до апреля могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, игры, вечеринки, увлечения, а также потери на неудачных сделках, ставках и азартных играх. В июне, августе, ноября-декабре будет действовать аспект удачных решений с помощью, которых вы сможете совершить доходные инвестиции и получить крупную прибыль. Либо это будут разовые акции с помощью хитрых денежных схем. Также сможете воспользоваться помощью партнера, спонсора или вашего попечителя.

Самообразование

В течение всего года у вас будут возможности, чтоб просвещаться, путешествовать и повышать свою квалификацию. Лишь подлинный мастер уделяет внимание деталям и прорисовывает все штрихи. Большинство идет по пути наименьшего сопротивления.

"Работать как можно меньше, а получать как можно больше - вот девиз сегодняшнего времени. Стоит ли удивляться, что вокруг так много неудачников? Ведь победители исповедуют совершенно другой принцип. Если вы хотите стать номером один в своей области, ныряйте в самую глубину информации. В глубину своей профессии. В глубину своей личности", - советует астролог.

Здоровье

Январь-март, май-июнь могут быть критическими в плане здоровья. В это время могут обостриться хронические заболевания, а также высокий риск вирусных инфекций. В эти периоды поберегите себя, будьте аккуратны за рулем и в поездках.

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