Гороскоп с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака: какие перемены готовит особенная неделя

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря сулит ряд перемен и неожиданных сюрпризов двенадцати знакам Зодиака. А для некоторых из них следующая неделя станет по-настоящему особенной, ведь впереди праздники, и все мы будем ждать новогоднего чуда, которое обязательно свершится.

Кому следует готовиться к новому, а для кого стоит отпустить отжившее старое? Для кого эта неделя готовит массу открытий, а кто будет унывать и предаваться воспоминаниям, подводя итоги года? Об этом пишет kanalukraina.

Овен

Овну на этой неделе следует взять на себя роль лидера. А вашими амбициозными замыслами следует поделиться с нужными людьми, от которых вы обязательно получите поддержку. К выходным отправьтесь в путешествие - вам уже давно пора развеяться.

Телец

Телец будет оказывать поддержку всем, кто в этом нуждается. Вас будет переполнять желание изменить мир к лучшему. С такими глобальными амбициями справиться нелегко, поэтому астрологи советуют умерить пыл и свести амбиции к паре добрых дел. На выходных вам захочется чего-то нового.

Близнецы

Вам, вероятно, понадобится помощь, чтобы преодолеть те сложности, которые могут возникнуть на вашем пути, но окружающие вас люди с радостью вам ее окажут. Что бы ни случилось, старайтесь сохранять спокойствие и рассудительность.

Рак

Вам понадобится масса терпения и дипломатичности в общении с родными, которые не будут вас понимать. Со среды по пятницу ваше эмоциональное состояние будет нестабильным. Когда станет совсем трудно держать себя в руках, оцените происходящее рационально. Если не выйдет - обратитесь к друзьям за поддержкой. На выходных постарайтесь внести разнообразие.

Лев

Астрологи считают, что начало недели для Льва будет очень удачным. Окружающих так и будет тянуть к вашему обществу. Этим обстоятельством вам стоит воспользоваться, чтобы обрести новых друзей. Не исключено, что вы переманите в свой лагерь бывших соперников. В четверг и пятницу вас посетит целый ряд новаторских идей.

Дева

Если вам давно не дает покоя какая-то серьезная проблема, то, вероятно, пришла пора вам с ней разобраться, так как она начинает отбирать у вас слишком много времени и сил. На выходных старайтесь не обременять себя никакими срочными и важными делами. Вы определенно заслужили право расслабиться и выпустить пар.

Весы

Если вы ведете поиски любви, то в начале недели ваши шансы на ее обретение будут особенно высоки. В четверг и пятницу вы будете целиком и полностью поглощены какими-то исследованиями и изысканиями. Не принимайте никаких важных и ответственных решений до тех пор, пока не выясните все нужные вам факты. На выходных вам откроется какая-то чрезвычайно важная информация.

Скорпион

Скорпиону пригодится его креативность с понедельника по среду. Если вы точно знаете, чего хотите от жизни, значит пришло время это заполучить. Если же не знаете, пусть фантазия направит вас на привлекательный путь. На выходных не бойтесь давать волю своим импульсам и порывам, побалуйте себя.

Стрелец

На этой неделе у Стрельца будет очень много рабочих задач и график будет напряженным. На выходных астрологи советуют стремиться к социальной активности. Ведь ваши друзья очень по вам соскучились. Время, проведенное среди единомышленников, подарит вам много энергии и задора.

Козерог

Для Козерога наиболее удачливыми днями станут понедельник, вторник и среда. Вы поставите для себя цели и будете упорно идти к их достижению. Ваши замысли и начинания будут настолько успешными, что поразят не только окружающих, но и вас самих.

Водолей

С понедельника по среду основным развлечением Водолея будет интересное общение с незнакомыми людьми. Они поведают вам множество интригующих и познавательных историй, поэтому не упустите этот шанс разнообразить свою жизнь и обрести новых друзей. Четверг и пятницу вы проведете, наводя порядок в своих мыслях, а также в доме.

Рыбы

Рыбам следует попробовать что-то новое. Ваша энергия будет на пике, потому стоит испытать границы возможного. Вам стоит исследовать мир и найти в нем свое место. Поступите так, как советует вам ваш внутренний голос, тогда удача вас не подведет.

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