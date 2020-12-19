Гороскоп з 21 по 27 грудня для всіх знаків Зодіаку: які зміни готує особливий тиждень

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня обіцяє ряд змін і несподіваних сюрпризів дванадцяти знакам Зодіаку. А для деяких з них наступний тиждень стане по-справжньому особливим, адже попереду свята, і всі ми будемо чекати новорічного дива, яке обов'язково здійсниться.

Кому слід готуватися до нового, а для кого варто відпустити віджиле старе? Для кого цей тиждень готує масу відкриттів, а хто буде сумувати і віддаватися спогадам, підбиваючи підсумки року? Про це пише kanalukraina.

Овен

Овну на цьому тижні слід взяти на себе роль лідера. А вашими амбітними задумами слід поділитися з потрібними людьми, від яких ви обов'язково отримаєте підтримку. До вихідних рушайте в подорож - вам вже давно пора розвіятися.

Телець

Телець буде надавати підтримку всім, хто цього потребує. Вас переповнюватиме бажання змінити світ на краще. З такими глобальними амбіціями впоратися нелегко, тому астрологи радять стримати запал і звести амбіції до пари добрих справ. На вихідних вам захочеться чогось нового.

Близнюки

Вам, ймовірно, знадобиться допомога, щоб подолати ті труднощі, які можуть виникнути на вашому шляху, але оточуючі вас люди з радістю вам її нададуть. Що б не сталося, намагайтеся зберігати спокій і розсудливість.

Рак

Вам знадобиться маса терпіння та дипломатичність у спілкуванні з рідними, які не будуть вас розуміти. З середи по п'ятницю ваш емоційний стан буде нестабільним. Коли стане зовсім важко тримати себе в руках, оцініть те, що відбувається, раціонально. Якщо не вийде - зверніться до друзів за підтримкою. На вихідних постарайтеся внести різноманітність.

Лев

Астрологи вважають, що початок тижня для Лева буде дуже вдалим. Оточуючих, так і буде тягнути до вашого суспільству. Цією обставиною вам варто скористатися, щоб знайти нових друзів. Не виключено, що ви переманите у свій табір колишніх суперників. В четвер і п'ятницю вас відвідає цілий ряд новаторських ідей.

Діва

Якщо вам давно не дає спокою якась серйозна проблема, то, мабуть, прийшла пора вам з нею розібратися, позаяк вона починає відбирати у вас занадто багато часу й сил. На вихідних намагайтеся не обтяжувати себе ніякими терміновими і важливими справами. Ви безумовно заслужили право розслабитися і випустити пар.

Терези

Якщо ви ведете пошуки кохання, то на початку тижня ваші шанси на її здобуття будуть особливо високі. У четвер і п'ятницю ви будете цілком і повністю поглинені якимись дослідженнями. Не приймайте ніяких важливих і відповідальних рішень до тих пір, поки не з'ясуєте усі потрібні вам факти. На вихідних вам відкриється якась надзвичайно важлива інформація.

Скорпіон

Скорпіону в пригоді стане його креативність з понеділка по середу. Якщо ви точно знаєте, чого хочете від життя, значить настав час це дістати. Якщо ж не знаєте, нехай фантазія направить вас на привабливий шлях. На вихідних не бійтеся давати волю своїм імпульсам і поривам, побалуйте себе.

Стрілець

На цьому тижні у Стрільця буде дуже багато робочих завдань і графік буде напруженим. На вихідних астрологи радять прагнути до соціальної активності. Адже ваші друзі дуже за вами скучили. Час, проведений серед однодумців, подарує вам багато енергії і запалу.

Козеріг

Для Козерога найбільш щасливими днями стануть понеділок, вівторок і середа. Ви поставите для себе цілі і будете наполегливо йти до їх досягнення. Ваші задумки і починання будуть настільки успішними, що вразять не тільки оточуючих, але й вас самих.

Водолій

З понеділка по середу основною розвагою Водолія буде цікаве спілкування з незнайомими людьми. Вони повідають вам безліч інтригуючих і пізнавальних історій, тому не пропустіть цей шанс урізноманітнити своє життя та знайти нових друзів. Четвер і п'ятницю ви проведете, наводячи порядок у своїх думках, а також в будинку.

Риби

Рибам слід спробувати щось нове. Ваша енергія буде на піку, тому варто випробувати межі можливого. Вам варто досліджувати світ і знайти у ньому своє місце. Зробіть так, як радить вам ваш внутрішній голос, тоді удача вас не підведе.

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