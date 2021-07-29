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Гороскоп на август 2021 для Стрельца: какие перемены вас ждут в последний месяц лета

Автор: Роман Мирончук

Гороскоп на август 2021 для Стрельца подскажет, каких перемен следует ждать в последний месяц лета. Асцендентные Стрельцы и знак зодиака Стрелец в августе 2021 будут заниматься вопросами образования, обучения детей, заключать иностранные договора, открывать новые онлайн проекты и путешествовать.

Прогнозом на август для Стрельца с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По мнению эксперта, проекты могут быть связанные с IT, языками, строительными компаниями, логистикой, автомобилями. Возможно, вы пошлете свою команду на обучение или отправитесь на ворк шоп.

Вначале месяца может пойти все не по плану, и вы встретитесь с препятствиями, процесс начатого в первой половине может затянуться.

Новолуние у вас пройдет в доме мечт и целей, вам будет предоставлены в августе 2021 возможности, которые помогут вам реализовать задуманное. Либо авторитетный, влиятельный человек поможет и вдохновит вас на действия.

Что вас ждет в деловой карьере?

В карьере и рабочем коллективе вас ожидает творческий успех, возможно поддержка со стороны тайного покровителя. Если вы в поиске, то вторая и третья декады августа будет насыщенна на предложения.

С финансовой точки зрения очень успешной окажется третья декада. Хороший доход получат те, кто занят умственным трудом, консультационной и организаторской деятельностью, коммерцией.

Знак зодиака Стрелец в августе 2021 смогут раскрыть свой потенциал и творческие таланты в путешествиях, спорте, науке. Активно используйте контакты с зарубежными фирмами или специалистами – они помогут выстроить перспективные планы, получить высшее образование, расширить горизонты. Благоприятно заниматься конным и вело спортом, если вы давно этого хотели

Что будет со здоровьем?

Плохое самочувствие может стать препятствием для реализации намеченных планов, поэтому берегите здоровье и будьте аккуратны в поездках, излишне не рискуйте, так как могут быть травмы и инфекционные заболевания.

Ранее астролог также поделилась гороскопами для Скорпиона, Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы и Весов.

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