Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака: кто покорит высоты, а на кого свалятся беды

Гороскоп на декабрь 2020 для всех знаков Зодиака расскажет, что звезды сулят всем нам в последний месяц года. Кому повезет в любви, деньгах или с карьерой? Кто исчерпал себя и ему нужна перезагрузка? Для кого уходящие дни 2020-го зададут настрой следующему году? Обо всем этом и о многом другом - читайте в нашем материале.

Астрологи дали каждому из 12-ти представителей зодиакального круга важный совет, как добиться успеха и правильно завершить такой сложный и полный событий 2020-й год. Об этом пишет ресурс SlovoFraza.

Овен

Вам придется непросто в первый месяц года. Будет прыгать настроение, появится раздражительность по пустякам, вы будете чувствовать сонливость и нежелание браться за дела. Чтобы исправить тоскливое положение, настройтесь на скорое празднование Нового года. Вспомните, как хорошо проводить время в кругу близких людей во время зимних праздников, и все пойдет на лад.

Телец

Тельцам подготовиться к зиме помогут позитивные установки, которые не позволят им оступиться и остановиться за шаг до достижения цели. Переход от осени к зиме пройдет благополучно, если прекратить или свести к минимуму общение с токсичными людьми. Исключение их из круга общения приведет лишь к позитивным переменам.

Близнецы

Близнецам поможет отдых и перезагрузка, чтобы настроится на зимнее время. Только при таком условии вы сможете успешно завершить 2020 год и отправиться навстречу новым свершениям. Причем импровизированный отдых можно устроить, не выходя из дому. К примеру, возьмите пару отгулов и займитесь любимым хобби, побездельничайте с книгой на диване или за просмотром сериала.

Рак

Наслаждайтесь согревающими напитками долгими зимними вечерами, наполните приятное времяпрепровождение смыслом в предстоящем месяце, и никакая хандра холодного времени года вас не возьмет. Астрологи говорят, что идеально к посиделкам прибавить компанию добрых друзей. А напитки можно заговорить на успех и процветание.

Лев

Львам подготовиться к зиме поможет смена гардероба. Новые красивые вещи будут не только согревать, но и дарить хорошее настроение. Кроме того, представителям этого Знака стоит поменять имидж. Благодаря этому получится поверить в себя и с легкостью преодолевать мелкие неурядицы.

Дева

Для трудоголиков Дев смена сезона может пройти незаметно. Возможно, вы не успеете оглянуться, как и праздник на носу. Астрологи рекомендуют отвлечься от работы и посвятить себя выбору подарков, украшений, составлению праздничного меню. Эта пауза в трудовых буднях поможет отдохнуть и набраться сил перед новым рывком.

Весы

Весам перейти от осени к зиме без потерь поможет тренировка самообладания. На границе сезонов повышается импульсивность, которая будет мешать воплощению в жизнь смелых планов. Умение быстро приводить чувства к гармонии станет для Весов спутником успеха и поможет избежать ненужных конфликтов.

Скорпион

Скорпионы рискуют впасть в ностальгию из-за воспоминаний о теплых летних деньках. Астрологи советуют не увлекаться, иначе контраст мыслей и картинки за окном может навеять на вас хандру. Создайте вокруг себя летнее настроение. Как вариант, можно завести комнатное растение, которое будет радовать зелеными листьями, а еще лучше - цветами.

Стрелец

Стрельцам подготовиться к зиме помогут позитивные установки. Благодаря хорошему настроению появится стимул активно добиваться благополучия и с легкостью преодолевать преграды на пути к счастью. Хорошее настроение будет самым важным спутником успеха, и Стрельцам нельзя поддаваться ни хандре, ни отрицательным эмоциям.

Козерог

Вы рискуете к зиме порастерять весь запал, что чревато потерей сил и работоспособности. Заранее подумайте про источники счастья и вдохновения, чтобы не зацикливаться в трудные минуты на неудачах, а думать о позитиве. Чтобы уберечься от упадка сил, займитесь спортом с умеренными нагрузками - это поможет держать тело и дух в тонусе.

Водолей

Оптимистичным Водолеям не составит труда перейти в зимний период, однако для того, чтобы зимой удача не отвернулась, им стоит заняться восстановлением внутренней гармонии. Завершение года всегда чревато срывами из-за накопленной негативной энергетики, и от нее нужно избавляться.

Рыбы

Вы рискуете захандрить, но для вас решение очень простое: займитесь делом, а лучше несколькими, чтобы не оставалось времени на страдания и самокопание. Увлеченным Рыбам будут нипочем проблемы, ведь горящие глаза и желание достичь цели перекроют любые отрицательные эмоции.

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