Гороскоп на сегодня: у кого будет крайне неблагоприятный день, а кому звезды улыбнутся

Гороскоп на 20 декабря сулит некоторым знакам Зодиака очень неблагоприятный день. Кому-то лучше не заниматься серьезными делами, а кого-то ждут обманы и искушения.

При этом не у всех знаков Зодиака будет плохой день. Овнам, например, следует довериться партнерам. Это принесет финансовый достаток в будущем, сообщает supercook.ru.

Козерог

Для Козерогов 20 декабря - очень неблагоприятный день. Не вздумайте принимать участие в делах, которые связаны с риском и азартом. При этом на случайную удачу тоже полагаться не стоит. Активные действия в сфере профессиональной деятельности повлекут за собой финансовые потери. Постарайтесь сегодня не ссорится с близкими, и никуда не спешите.

Водолей

Сегодня для этих знаков Зодиака день обманов, иллюзий и искушений. Также возможно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. Лучше держаться подальше от чересчур активных и деятельных людей. Вы также можете поддаться чужому влиянию.

Овен

В этот день вам могут поступить деловые предложения. Также стоит довериться своим партнерам, именно они помогут вам добиться финансового успеха. Также начнут осуществляться давние планы. Возможно в жизни появятся влиятельные люди, которые вам помогут.

Телец

Из-за монотонности в жизни мужчин возможен поиск новых знакомств. Но не стоит спешить этого делать, поскольку новые контакты могут создать в будущем много новых проблем. Будьте внимательны при заключении финансовых сделок.

Лев

Сегодня возможно исполнение давнего желания или замысла. Также скажутся результаты прошлых усилий. Могут появиться влиятельные покровители, которые окажут серьезную помощь. День также благоприятен для общения и решения бытовых проблем.

Напомним, астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых будут проблемы с деньгами в 2021 году.

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