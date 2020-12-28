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Гороскоп на сегодня: кому не стоит делать крупных покупок, а кому нужно следить за здоровьем

Новина українською → Понедельник 28 декабря 2020 05:56
Гороскоп на сегодня: кому не стоит делать крупных покупок, а кому нужно следить за здоровьем Гороскоп на 28 декабря 2020 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Начало последней недели 2020 года для некоторых знаков Зодиака будет непростым. При этом необходимо взвешено распланировать свои дела и быть осмотрительным в принятии финансовых решений.

Гороскоп на понедельник, 28 декабря, расскажет, что вас ждет сегодня, и кому нужно больше внимания уделить своему здоровью. Об этом сообщает SlovoFraza.

Телец

Если сегодня вам понадобится моральная поддержка или просто одобрение других людей, то лучше всего обращайтесь к своим старым друзьям. Они смогут посмотреть на вашу проблему с неожиданной стороны, и благодаря этому вы сумеете найти быстрое решение.

Рак

Ракам необходимо сосредоточиться на урегулировании материальных практических вопросов, которые связаны с обустройством дома и семьи. Вечером будут удачные покупки для дома. Они будут вам служить долго и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Дева

Будьте осторожны к предложениям, которые поступают от тех, кого вы не очень хорошо знаете. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье, поскольку возрастет вероятность инфекционных заболеваний и опасность получить травму.

Скорпион

Этим знакам Зодиака необходимо сегодня быть осмотрительными в принятии финансовых решений. Возможно у вас появится желание потратить большие деньги на товары, которые на самом деле вам не нужны. Поэтому астрологи советуют не делать крупные покупки в понедельник.

Ранее мы писали о гороскопе для всех знаков Зодиака с 28 декабря по 3 января.

Напомним, астрологи рассказали, чего бояться всем знакам Зодиака в 2021 году.

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