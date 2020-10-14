Гороскоп Таро на ноябрь: какие преграды и опасности готовит конец осени

Гороскоп Таро составила именитый украинский таролог Елена Саламандра, рассказав, что нас ждет в ноябре

Гороскоп на ноябрь 2020 по картам Таро сулит нам насыщенный событиями месяц. В конце осени доведется нам проявлять много дипломатичности. В то же время карты советуют быть очень внимательными, поскольку высока вероятность обмана.

Прогноз на ноябрь составила для нас Елена Саламандра. Свои предсказания она опубликовала на своей странице в Instagram.

Карта месяца "Маг"

Нас ждет насыщенный месяц, который принесет массу впечатлений во всех сферах жизни.

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"Ноябрь потребует гибкости, умения вести диалог с другим человеком, принимать решение быстро и качественно. Риски обманов. Постарайтесь не верить другим людям на слово. Такие ситуации помогут лучше разбираться в людях и не быть легковерными", - пишет таролог.

Елена Саламандра советует не давать денег в долг и избегать финансовых авантюр.

Что готовят карты Таро в любви?

Месяц принесет новый двойственный опыт. Периоды покоя будут сменяться периодами активности и рисками обмана.

Одиноких ждут шансы нового опыта. Постарайтесь не быть доверчивыми. Среди массы новых знакомств, флирта и симпатий, многие люди будут преследовать свои цели легкой связи. Не дайте обмануть себя.

Семейные столкнуться с ревностью, ситуациями, в которых близкий человек что-то недоговорит либо скроет. Такие ситуации потребуют мудрости и стойкости. Поступят сплетни и слухи о Вашей паре, которым не стоит верить.

Какие перспективы сулят Таро в работе?

В работе ждет насыщенный период успехов и испытаний. Придется ловить удачу за хвост. Обстоятельства помогут проявить себя с лучшей стороны тем, кто не боится экспериментировать и быстро реагирует на ситуацию. Остерегайтесь обмана со стороны других людей. Внимательно проверяйте все слухи, доверяйте только фактам.

"Месяц принесет новый опыт. Не будьте доверчивы и берегите ту стабильность, которая есть сейчас в Вашей жизни", - добавила таролог.

Ранее таролог также рассказала, что ждет нас в ноябре в таких важных жизненных сферах, как любовь, здоровье, карьера, финансы.

Также Елена Саламандра составила подробный таропрогноз по знакам Зодиака на ноябрь. Месяц обещает быть очень интересным.