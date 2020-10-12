Гороскоп Таро на ноябрь: какие важные события перевернут нашу жизнь

Таролог Елена Саламандра рассказала в гороскопе Таро на ноябрь о самом главном

Гороскоп Таро на ноябрь расскажет про карту месяца, которая будет управлять жизненными событиями. Также он поведает про карты, что станут повелевать такими жизненными сферами, как любовь, отношения, здоровье, финансы.

Прогноз на ноябрь составила известный украинский таролог Елена Саламандра. Она поделилась с нами знаниями, как лучше прожить последний месяц осени, добиться желаемого и не наделать ошибок.

Карта месяца - "Маг"

Нас ждет насыщенный месяц, который принесет массу впечатлений во всех сферах жизни. Но не давайте денег в долг, избегайте финансовых авантюр.

Ноябрь потребует гибкости, умения вести диалог с другим человеком, принимать решение быстро и качественно. Риски обманов. Постарайтесь не верить другим людям на слово. Такие ситуации помогут лучше разбираться в людях и не быть легковерными.

Любовь - карта "Отшельник"

Личная жизнь как никогда будет наполнена осознаниями. Месяц даст шанс разобраться в себе, понять чего хочется от отношений, как вести себя и чего ожидать от другого человека. Будет много одиночества и ощущения неуслышанности, местами даже тоски, но период принесет осознание, мудрость и зрелость.

Семья - карта "Колесо Фортуны"

Месяц принесет разные события в семейные отношения, но здесь точно не будет скучно. На разрешение пойдут давно застоявшиеся вопросы. Отношения могут то радовать, то с такой же скоростью происходить конфликты и отстраненность.

Отношения с родными - карта "10 Чаш"

Отношения с родными порадуют. Если ранее были конфликты, они пойдут на спад. Успешно пройдут семейные праздники и даже простые встречи. Позитив, взаимопонимание. Получите мудрый совет от близкого человека.

Отношения с друзьями - карта "Дьявол"

Отношения с друзьями окажутся сложными. Люди будут преследовать свои цели и могут даже обманывать. Лучше не втягиваться в сплетни, конфликты. Не давайте деньги в долг даже самым близким друзьям - возврат либо очень сильно задержат, либо не вернут вовсе.

Работа и карьера - карта "Паж Чаш"

Новые идеи, рост, вдохновение. Месяц порадует возможностями, при условии хорошей отдачи работе и ответственности. Принесет вероятность профессионального роста и развития. Тех, кто не пройдет мимо этих шансов ждет успех.

Деньги - карта "Чаш"

При правильном отношении к бюджету денежная сфера порадует. Успехом увенчаются домашние покупки. Приход средств из привычных источников. Траты должны быть обдуманы и спланированы.

Здоровье - "Дама Жезлов"

Здоровье потребует внимание. Риски выгораний и болезней будет шанс предотвратить. Нужные советы и помощь придет со стороны женщины. Возможно, это будут мама и бабушка или другой важный человек в Вашей жизни. Не стоит запускать ситуацию со здоровьем, если ощущаете недомогание. Чем быстрее будут приняты меры - тем лучше для самочувствия.

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