Гороскоп Таро на листопад: які важливі події перевернуть наше життя

Таролог Олена Саламандра розповіла в гороскопі Таро на листопад про найголовніше

Гороскоп Таро на листопад розповість про карту місяця, яка буде керувати життєвими подіями. Також він повідає про карти, що стануть повелівати такими життєвими сферами, як любов, стосунки, здоров'я, фінанси.

Прогноз на листопад склала відомий український таролог Олена Саламандра. Вона поділилася з нами знаннями, як краще прожити останній місяць осені, домогтися бажаного і не наробити помилок.

Карта місяця - "Маг"

Нас чекає насичений місяць, який принесе масу вражень у всіх сферах життя. Але не давайте грошей у борг, уникайте фінансових авантюр.

Листопад вимагатиме гнучкості, вміння вести діалог з іншою людиною, приймати рішення швидко і якісно. Ризики обманів. Постарайтеся не вірити людям на слово. Такі ситуації допоможуть краще розбиратися в людях і не бути легковірними.

Любов - карта "Відлюдник"

Особисте життя як ніколи буде наповнене усвідомленнями. Місяць дасть шанс розібратися в собі, зрозуміти чого хочеться від відносин, як поводитися і чого очікувати від іншої людини. Буде багато самотності і відчуття непочутості, місцями навіть туги, але період принесе усвідомлення, мудрість і зрілість.

Сім'я - карта "Колесо Фортуни"

Місяць принесе різні події в сімейні стосунки, але тут точно не буде нудно. На вирішення підуть давно застояні питання. Відносини можуть то радувати, то з такою ж швидкістю відбуватися конфлікти і відстороненість.

Стосунки з рідними - карта "10 Чаш"

Стосунки з рідними порадують. Якщо раніше були конфлікти, вони підуть на спад. Успішно пройдуть сімейні свята і навіть прості зустрічі. Позитив, взаєморозуміння. Отримаєте пораду від близької людини.

Відносини з друзями - карта "Диявол"

Відносини з друзями виявляться складними. Люди будуть переслідувати свої цілі і можуть навіть обманювати. Краще не втягуватися в плітки, конфлікти. Не давайте гроші в борг навіть найближчим друзям - повернення або дуже сильно затримають, або не повернуть зовсім.

Робота і кар'єра - карта "Паж Чаш"

Нові ідеї, зростання, натхнення. Місяць порадує можливостями, за умови хорошої віддачі роботі і відповідальності. Принесе ймовірність професійного зростання і розвитку. Тих, хто не пройде повз цих шансів чекає успіх.

Гроші - карта "Чаш"

При правильному ставленні до бюджету грошова сфера порадує. Увінчаються успіхом домашні покупки. Прихід коштів із звичних джерел. Витрати повинні бути обдумані і сплановані.

Здоров'я - "Дама Жезлів"

Здоров'я зажадає уваги. Ризики вигорянь і хвороб буде шанс запобігти. Потрібні поради і допомога прийдуть з боку жінки. Можливо, це будуть мама й бабуся або інша важлива людина у Вашому житті. Не варто запускати ситуацію зі здоров'ям, якщо відчуваєте нездужання. Чим швидше будуть прийняті заходи - тим краще для самопочуття.

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