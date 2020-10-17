Гороскоп Таро на ноябрь всем знакам Зодиака: кто покорит вершины, а кому пора отдыхать

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на ноябрь 2020 от украинского таролога подскажет, какие "сюрпризы" может приготовить вам организм. Ведь конец осени - для многих период унылый, депрессивный, да еще и инфекции гуляют повсюду.

Известный таролог Елена Саламандра рассказала каждому знаку Зодиака, чего ждать от ноября в сфере здоровья. Кому пора на отдых, а кто покорит высоты благодаря отличному тонусу - читайте в нашем материале.

Овен

Ноябрь подарит вам хорошее самочувствие, но его нужно поддерживать в тонусе. Чтобы набраться сил и побольше, почаще гуляйте на свежем воздухе, это укрепит организм.

Телец

Вас в последний месяц осени ждет хорошее самочувствие, тело и душа будут в тонусе. Остается только дерзать и стремиться к новому, а организм вас уже точно не подведет.

Близнецы

Очень высок риск простудных заболеваний. Таролог советует остерегаться переохлаждения, а при первых тревожных симптомах стоит сразу заняться профилактикой.

Рак

Вас ждут сезонные недомогания и перепады настроения. Ноябрь может навеять на вас тоску и заморозить. Но не отчаивайтесь, горячая ванная или душ помогут вам расслабиться и сполна восстановиться.

Лев

Для вас очень высок риск простудных заболеваний. Не пренебрегайте профилактикой - делайте зарядку, закаливания, обтирания - тогда ни одна зараза вас не возьмет.

Дева

Очень высок риск психологического выгорания. С вниманием относитесь к потребностям организма, соблюдайте режим, не злоупотребляйте алкоголем. Пришло время прислушаться к сигналам своего тела.

Весы

Вы рискуете "выгореть" на работе. Чтобы избежать проблем со здоровьем, соблюдайте режим отдыха и сна, не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе.

Скорпион

Поскольку впереди холодный сезон, одевайтесь потеплее. В ноябре очень высока вероятность простудится в результате переохлаждения, а лечение может быть непростым.

Стрелец

Вы можете получить обострение хронических заболеваний. Обратитесь к врачу и пройдите обследование тех систем и органов, с которым есть проблемы. Не затягивайте, со здоровьем не шутят.

Козерог

Вы рискуете простудиться и получить сезонное недомогание. Отличный результат принесет верно подобранная профилактика. Если не пропустите сбой в организме, все будет в порядке.

Водолей

У вас высок риск перепадов настроения, а также обострения хронических заболеваний на нервной почве. Хороший результат даст медитация и духовные практики.

Рыбы

Вероятно эмоциональное выгорание. С вниманием отнеситесь к своему здоровью и состоянию. Соблюдайте режим сна и отдыха, избегайте стрессов и раздражителей.

К слову, недавно астрологи составили гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака и рассказали, какие судьбоносные перемены ждут всех нас.

Также мы писали, что появился рейтинг лучших и худших мужей по знаку Зодиака.