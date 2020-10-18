Гороскоп Таро на листопад всім знакам Зодіаку: хто зустріне справжнє кохання

Таролог підготувала для кожного знака Зодіаку гороскоп у сфері кохання по картах Таро на листопад

Гороскоп Таро на листопад всім знакам Зодіаку в любові розповість усім нам, що готує кінець осені у самій важливій життєвій сфері. Якщо ви самотні і мрієте про пристрасні стосунки, дізнайтеся з нашого прогнозу, чи судилося вам зустріти другу половинку.

Відомий таролог Олена Саламандра розповіла кожному знаку Зодіаку, чого чекати від листопада у сфері любовних відносин.

Овен

Овнам місяць принесе шанси несподіваних знайомств, але остерігайтеся обману з боку протилежної статі і любителів випадкових зв'язків.

Телець

Вас чекають тимчасові складності. Потенційні партнери здадуться Вам не зовсім відповідальними і зрілими. Таролог радить приділити час саморозвитку.

Близнюки

А ось Близнюків чекають шанси несподіваних знайомств. Не виключені симпатії чи навіть роман на робочому місці.

Рак

Раків чекає період проб і помилок. В життя прийдуть різні люди і Вашим завданням буде відрізнити гідного людини від шукачів легких зв'язків.

Лев

Левам випадуть шанси нових відносин і знайомств. Сміливо проявляйте ініціативу в любові, місяць благоволить цього.

Діва

Дів чекають шанси нових знайомств і романтичних захоплень. Одне може перерости в серйозний зв'язок.

Терези

Терези сміливо можуть брати кермо влади у свої руки. Місяць принесе масу нових можливостей в любові і приємних захоплень. Флірт, симпатії, позитив.

Скорпіон

Скорпіонів чекає період застою в любовних відносинах. Постарайтеся поставитися до цього спокійно і направте енергію в роботу і справи.

Стрілець

Стрільцям потрібно приготуватися до дуже незвичного періоду у любові. Шанси знайомств будуть змінюватися періодами застою в особистому житті. Постарайтеся не приймати близько до серця такі події.

Козеріг

Козерогам потрібно бути акуратніше. Місяць принесе нові знайомства, які не будуть мати продовження. Направте енергію в розвиток себе.

Водолій

Водоліям місяць приготував Вам багато зустрічей з новими людьми, але в цих знайомствах чекають обмани і спокуса. Краще спрямувати свою енергію на роботу або справи.

Риби

Рибам місяць обіцяє шанси нових знайомств і симпатій. Відчуєте зростаючу увагу з боку протилежної статі.

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