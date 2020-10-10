Гороскоп Таро на ноябрь для всех знаков Зодиака: кого ждут большие перемены и свершения

Гороскоп по картам Таро на ноябрь 2020 для всех знаков Зодиака расскажет о шансах на успех и преградах, которые готовит нам судьба в конце этой осени. Карты поведают каждому из нас, как наиболее продуктивно провести это время в работе, карьере, кого ждет удача на амурном фронте, кого - на финансовом, а кому стоит поберечь здоровье.

Таропрогноз составила для всех двенадцати представителей зодиакального круга известный украинский таролог Елена Саламандра.

Овен

Месяц заставит Вас уделять равное количество времени работе и любви. Остерегайтесь обмана, слухов и сплетен.

Любовь. Одиноким Овнам месяц принесет шансы неожиданных знакомств. Остерегайтесь обмана со стороны противоположного пола.

Овнов в паре ждет период испытаний, ссор с партнером. Не давайте волю своему огненному темпераменту и гневу.

Работа и карьера. Месяц продуктивной работы и новых возможностей. Сможете проявить себя в профессии с лучшей стороны.

Деньги. Поступление средств. Сможете купить то: о чем давно мечтали.

Здоровье. Хорошее самочувствие. Здоровье укрепят прогулки на свежем воздухе.

Телец

Месяц принесет обманы, но преодолев их Вы ощутите собственную силу, начнете лучше разбираться в людях.

Любовь. Одиноких Тельцов ждут временные сложности. Потенциальные партнеры покажутся Вам не совсем ответственными и зрелыми. Хорошее время для саморазвития.

У Тельцов в паре отношения укрепятся. Близкий человек порадует вниманием и приятными сюрпризами.

Работа и карьера. Остерегайтесь сплетен и неверной информации. В работе столкнетесь с обманом. Не дайте себя провести.

Деньги. Месяц не подходит для серьезных трат. Не давайте денег в долг.

Здоровье. Хорошее самочувствие и тонус.

Близнецы

Месяц порадует приятными событиями во всех сферах жизни. Решатся застаревшие проблемы. Почувствуете себя полными энергии и решимости.

Любовь. Одиноких Близнецов ждут шансы неожиданных знакомств. Не исключены симпатии или даже роман на рабочем месте.

Близнецы в паре ощутят помощь и поддержку партнера. Отношения сплотят совместное проведение времени, поездки и прогулки. Смело предлагайте близкому человеку все новое и необычное.

Работа и карьера. Проявите себя с лучшей стороны. Те усилия, которые Вы вложили в дела ранее, сейчас принесут результат. Не исключен приятный денежный бонус.

Деньги. Месяц порадует поступлением средств. Сможете позволить себе приятные покупки.

Здоровье. Риск простудных заболеваний. Остерегайтесь переохлаждения и при первых тревожных симптомах займитесь профилактикой.

Рак

Насыщенный месяц с новыми возможностями и опытом. Развитие интуиции.

Любовь. Одиноких Раков ждет период проб и ошибок. В жизнь придут разные люди и Вашей задачей будет отличить достойного человека от искателей легких связей.

Раки в паре столкнутся с проверкой отношений. Конфликты: ссоры с партнером по бытовым и финансовым вопросам.

Работа и карьера. Насыщенный рабочий месяц, который откроет для Вас новые возможности. Позитивные отношения с коллегами и руководством.

Деньги. Остерегайтесь финансовых авантюр и пустых обещаний.

Здоровье. Сезонные недомогания и перепады настроения.

Лев

Месяц даст возможность ощутить себя лидером. Удастся решить старые проблемы.

Любовь. Одиноких Львов ждут шансы новых отношений и знакомств. Смело проявляйте инициативу в любви.

Львов в паре ждет сближение с партнером. Взаимопонимание, поддержка.

Работа и карьера. Риски конфликтов с руководством. Постарайтесь хладнокровно отстаивать свою позицию специалиста, это укрепит Вас.

Деньги. Месяц больше подходит для сохранения средств, чем для траты.

Здоровье. Риск простудных заболеваний. Не пренебрегайте профилактикой.

Дева

Месяц будет проверять Вас на прочность во многих сферах жизни, но даст шанс нового опыта, развития и возможностей.

Любовь. Одиноких Дев ждут шансы новых знакомств и романтических увлечений. Одно может перерасти в серьезную связь.

У Дев в паре риск конфликтов с партнером. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Работа и карьера. В работе возможен обман со стороны других людей. С вниманием отнеситесь к делам и особенно - деньгам, документам. Не дайте себя провести.

Деньги. Месяц больше подходит для сбережения средств, чем для их траты.

Здоровье. Риск психологического выгорания. С вниманием относитесь к потребностям организма. Соблюдайте режим.

Весы

Месяц активности и новых возможностей. Сможете влиять на ситуации силой воли. Многие дела будут ладиться.

Любовь. Одинокие Весы смело берите бразды правления в свои руки. Месяц принесет массу новых возможностей в любви и приятных увлечений. Флирт, симпатии, позитив.

Весы в паре ожидайте укрепления отношений с партнером. Чем больше Вы будете делать для близкого человека, тем лучший результат увидите. Личная жизнь в этом месяце порадует.

Работа и карьера. Работа порадует шансами проявить себя с лучшей стороны как специалист. Смело берите на себя ответственность, новые задачи. Возможность оказаться на хорошем счету у руководства благодаря активности и верному подходу к делу.

Деньги. Возможность поступления денежной прибыли, а так же получения премии на работе.

Здоровье. Риск выгорания на работе. Что бы избежать проблем со здоровьем соблюдайте режим отдыха и сна, не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе.

Скорпион

Месяц позитивных событий и возможностей. Шансы решения ситуаций, которые волновали в прошлом.

Любовь. Одиноких Скорпионов ждет период застоя в любовных отношениях. Постарайтесь отнестись к этому спокойно и направьте энергию в работу и дела.

Скорпионов в отношениях ждет улучшение отношений с партнером. Сплотят совместные заботы и быт.

Работа и карьера. Многие рабочие дела наладятся. Смело беритесь за новые задачи, это принесет уважение коллег и руководства.

Деньги. Хорошая ситуация с финансами. Подходящий месяц для домашних покупок.

Здоровье. Риск простуд в результате переохлаждения.

Стрелец

Месяц подарит приятные стечения обстоятельств и массу новых возможностей. Приготовьтесь к насыщенному периоду в своей жизни.

Любовь. Одинокие Стрельцы приготовьтесь к очень необычному периоду в любви. Шансы знакомств будут сменяться периодами застоя в личной жизни. Постарайтесь не принимать близко к сердцу такие события.

Стрельцов в отношениях ждет проверка пары на прочность. Риски конфликтов и недопониманий с близким человеком. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Работа и карьера. Месяц продуктивности, активности в работе. Вас ждет масса дел, но если отнесетесь к ним серьезно, ответственно сможете рассчитывать на благосклонность руководства и даже получения денежного бонуса.

Деньги. Шансы получения денежной прибыли. Хороший месяц для покупок.

Здоровье. Риск обострения хронических заболеваний.

Козерог

Месяц приготовил Вам испытания, но если пройдете их достойно, это укрепит Вас как личность, и как профессионала.

Любовь. Одинокие Козероги будьте аккуратны. Месяц принесет новые знакомства, которые не будут иметь продолжения. Направьте энергию в развитие себя.

Козероги в отношениях оберегайте свою пару от вмешательства третьих лиц. Неверные советы и ревность приведут к конфликтам с партнером.

Работа и карьера. Риски конфликтов с коллегами. Настройтесь на серьезное отношение к работе. Избегайте сплетен и слухов, которые в итоге окажутся пустыми.

Деньги. Месяц не подходит для серьезных трат, лучше сохранить средства.

Здоровье. Риск простуд и сезонного недомогания. Результат принесет верно подобранная профилактика.

Водолей

Месяц принесет возможности проявить себя с лучшей стороны во многих делах. Остерегайтесь обмана и самообмана, сплетен и пустых обещаний.

Любовь. Одинокие Водолеи будьте внимательны. Месяц приготовил Вам много встреч с новыми людьми, но в этих знакомствах ждут обманы и соблазн. Лучше направить свою энергию на работу или дела.

Водолеев в отношениях порадует сближение с партнером. Отношения укрепит совместный быт, дела, приятные покупки.

Работа и карьера. В работе недопонимания с руководством и коллегами, риск конфликтов. Постарайтесь абстрагироваться от эмоций и решать профессиональные вопросы хладнокровно.

Деньги. Поступление денежных средств. Хорошее время для покупок в дом.

Здоровье. Риск перепадов настроения, а так же обострения хронических заболеваний на нервной почве. Хороший результат даст медитация и духовные практики.

Рыбы

Месяц удачи в любви и испытаний на работе. Приготовьтесь научится уравновешивать профессиональное и личное. Шансы укрепить свою стрессоустойчивость.

Любовь. Одиноким Рыбам месяц приготовил шансы новых знакомств и симпатий. Ощутите возрастающее внимание со стороны противоположного пола.

Рыб в паре ждет улучшение отношений с близким человеком. Взаимопонимание, поддержка.

Работа и карьера. Риски конфликтов с руководством. Постарайтесь мудро подойти к общению на рабочем месте.

Деньги. Месяц не подходят для необдуманных трат. Не давайте денег в долг.

Здоровье. Риск эмоционального выгорания. С вниманием отнеситесь к своему здоровью и состоянию. Соблюдайте режим сна и отдыха.

Ранее мы писали, что астролог назвал самые благоприятные и самые неудачные даты для всех знаков Зодиака, которые нужно запомнить.

А вот Павел Глоба рассказал нам про шансы на успех в разных жизненных сферах в октябре.