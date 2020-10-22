Гороскоп Таро на листопад для всіх знаків Зодіаку: кого чекає криза у стосунках

Гороскоп Таро на листопад 2020 у сфері стосунків (колаж: РБК-Україна)

Таролог Олена Саламандра в гороскопі Таро на листопад 2020 для всіх знаків Зодіаку розповіла про перспективи в любовних стосунках

Гороскоп Таро на листопад 2020 підкаже, для кого із знаків Зодіаку листопад стане важким місяцем, що принесе розлад у сім'ю. А кому останній місяць осені навпаки дозволить налагодити відносини, зробивши їх ще міцніше.

Відомий український таролог Олена Саламандра розповіла про це в прогнозі Таро для всіх знаків Зодіаку.

Овен

Вас чекає період випробувань, сварок з партнером. Не давайте волю своєму вогняному темпераменту і гніву.

Телець

У Тельців в парі відносини зміцняться. Близька людина порадує увагою і приємними сюрпризами.

Близнюки

Близнюки відчують допомогу і підтримку партнера. Відносини згуртують спільне проведення часу, поїздки і прогулянки. Сміливо пропонуйте близькій людині все нове і незвичайне.

Рак

Раки зіткнуться з перевіркою відносин вашої пари. Конфлікти можуть виникнути з побутових і фінансових питань.

Лев

Левів чекає зближення з партнером. У листопаді ви будете почувати взаєморозуміння і підтримку.

Діва

У Дів в парі ризик конфліктів із партнером. Постарайтеся не давати волю емоціям.

Терези

Терези чекає зміцнення відносин з партнером. Чим більше Ви будете робити для близької людини, тим кращий результат побачите. Особисте життя в цьому місяці порадує.

Скорпіон

Скорпіонів у відносинах чекає поліпшення відносин з партнером. Вас згуртують спільні турботи і побут.

Стрілець

Стрільців чекає перевірка відносин на міцність. Ризики конфліктів і непорозумінь з близькою людиною. Постарайтеся не давати волю емоціям.

Козеріг

Козерогам варто оберігати свою пару від втручання третіх осіб. Невірні поради і ревнощі призведуть до конфліктів з партнером.

Водолій

Водоліїв порадує зближення з партнером. Відносини зміцнить спільний побут, справи, приємні покупки.

Риби

Риб також чекає поліпшення відносин з близькою людиною. Вам пощастить із взаєморозумінням і підтримкою.

Таролог Олена Саламандра крім іншого склала гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку у сфері фінансів. Фахівець спрогнозувала, кого чекає прибуток, а кого діра в гаманці.

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