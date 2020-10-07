Гороскоп Таро на октябрь: середина осени исполнит самые сильные желания

Гороскоп Таро в октябре 2020 говорит, что в середине осени на первом плане у нас будут такие жизненные сферы, как дела, карьера и работа. Такие перспективы нам сулит карта "Колесница". Она дает энергию для новых начинаний.

Прогноз Таро составила именитый украинский таролог Елена Саламандра в Instagram. Она рассказала, как стать успешным в разных жизненных сферах - финансах, любви, карьере.

"Если поставите перед собой новые и значимые цели, достигните желаемого в короткие сроки. Пришло время действовать. Удача будет на стороне лидеров. Начало новых проектов и идей приведет к росту, развитию, а в дальнем - принесет прибыль", - пишет таролог.

Октябрь станет отличным месяцем для поездок, командировок, перемен в жизни, активности.

В любви не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое в отношениях. Если привнесете в личное спонтанность, смелость, драйв, то это оживит чувства и приведет к новым впечатлением.

Одиноких ждут шансы неожиданных знакомств в общественных местах, транспорте. Готовитесь к поездке или командировке - ждите симпатий, романов. Захочется знакомиться, общаться и это приведет к новым событиям в любви. Не исключен флирт на работе.

Семейные люди ощутят спонтанное сближение с близким человеком. Отличное время переводить отношения на новый уровень. А может быть Вы давно ждали переезда, приобретения недвижимости, эти планы увенчаются успехом. Вас сблизят совместные поездки.

Работа порадует насыщенными событиями и массой возможностей проявить себя с лучшей стороны. Смело беритесь за новые задачи, ставьте перед собой новые цели.

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