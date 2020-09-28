Гороскоп Таро на октябрь всем знакам Зодиака: кого ждут великие достижения

Гороскоп Таро от Елены Саламандры сулит некоторым знакам Зодиака большой успех в сфере карьеры

Гороскоп Таро на октябрь 2020 расскажет всем знакам Зодиака про перспективы достичь высот в работе и карьере. Карты подскажут, в каком направлении лучше продвигаться, а чего стоит остерегаться в эпицентре осени.

Прогноз на октябрь для каждого из нас составила прославленный украинский таролог Елена Саламандра.

Овен

Опасайтесь конкуренции, выяснения отношений. Вам доведется отстаивать свою позицию в работе, и это укрепит Ваш профессионализм. Отличное время проявить интеллект, выдержку, хладнокровие.

Телец

Вас октябрь порадует стабильностью в работе, укреплением позиций. Ваша преданность и упорство будут оценены руководством.

Близнецы

Вы окажитесь под пристальным вниманием руководства. Стоит обходить спорные ситуации, избегать открытых конфликтов. Будьте внимательнее к документам, деньгам, профессиональным задачам.

Рак

Проявите себя с лучшей стороны на работе. Месяц подарит массу неожиданных шансов на успех в карьере. Новые начинания, проекты ждет удача.

Лев

В работе активность, инициатива принесет бонусы, благосклонность со стороны руководства. Смело начинайте новые дела, беритесь за перспективные задачи и проекты.

Дева

Работы будет много, эта сфера жизни потребует больше всего времени и внимания, но труд вознаградится денежным бонусом и похвалой со стороны руководства.

Весы

Периоды продуктивности, успеха будут перемежаться с периодами конфликтов, сомнений. Не принимайте важных решений, лучше отложить их на следующий месяц.

Скорпион

Месяц принесет стрессы и конфликты в работе. Неправильные решения, отношения отойдут в прошлое, но это может быть нелегко.

Стрелец

Приготовьтесь к неожиданным шансам проявить себя в работе. Успехом увенчаются все новые задачи, обучение. Активность принесет бонусы и внимание со стороны руководства.

Козерог

Хороший месяц, чтобы проявить себя с лучшей стороны в работе. Наладятся отношения с руководством и коллегами.

Водолей

Результат принесет то, над чем Вы очень долго трудились. Работа порадует хорошими событиями. Укрепление своих позиций как специалиста.

Рыбы

Вас ждет отличный месяц в работе. Руководство будет благосклонно, возможна прибыль, успешное разрешение возникших ранее трудностей. В работе Вас ждет успех.

Ранее таролог рассказала, кого в октябре ждут грандиозные перемены в любви.

Также астрологи рассказали, кого ждет черная полоса в конце сентября.