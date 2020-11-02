Гороскоп Таро всем знакам Зодиака со 2 по 8 ноября: кого ждут великие свершения

Гороскоп Таро с 2 по 8 ноября всем знакам Зодиака (фото: pixabay)

Таролог рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака в период со 2 по 8 ноября

Гороскоп по картам Таро на период со 2 по 8 ноября подскажет, кого из знаков Зодиака ждет невероятное везение, море радости и новых открытий, а для кого это время будет тяжелым и непродуктивным.

Таропрогноз от известного украинского таролога Виктории Павлюченко (Море Тетис) читайте в нашем материале.

Овен - 6 Мечей. Помните: другие берега не знают другого неба, поэтому смелее в путь! Куда вы не отправились, вы всегда остаетесь "дома", если в том месте, куда вас занесло, есть возможность смотреть на небо!

Телец - 6 Жезлов. Долгожданный победный конец вот-вот наступит, и гонец принесет желанную весточку! Так что, не бойтесь "попадать в случай" - Фортуна вам благоволит!

Близнецы - Туз Пентаклей. Стремитесь к богатству? Тогда не забывайте, что богатства внешние неизменно связаны с богатствами души! Время прекратить истязать себя своими же идеями и правилами и позволить себе вкусить "запретный плод"!

Рак - 3 Кубков. Самое время прервать суету повседневности и познать простые радости - вот ваш ресурс, который обеспечит чувство наполненности и удовлетворения и создаст гармоничное пространство вокруг вас!

Лев - 7 Кубков. Помните: иллюзии хороши лишь в малых дозах! Не позволяйте недоброжелателям "отводить" вам глаза от важных вещей и не ведитесь на соблазн манящей мишуры!

Дева - Король Жезлов. Как говорится, коль назвался груздем, так полезай в кузов! Тем паче, власть вам дана богами. Главное не использовать этот дар для погони лишь за земными благами. Ведь сейчас легко можно догнать даже самый высокий идеал!

Весы - Луна. Устали блуждать в потемках души? Самое время вспомнить поговорку об утре, которое вечера мудренее! Лунные мороки сгущаются перед рассветом, знаменуя собой самый последний, и скорее вымышленный, барьер перед Новолунием!

Скорпион - Король Кубков. Время обновления и очищения! Бегите прочь от мутных и застойных вод, от пресловутого "козьего копытца" - навстречу чистой родниковой воде. И помните: все искупается величием замысла!

Стрелец - Суд. Пора жатвы и урожая, когда каждый получает ровно по заслугам своим. Только от вас самих зависит, вступите ли вы в фазу нового развития, воскреснув из забвения, или же застрянете в "судилище".

Козерог - 10 Жезлов. Самое время остановиться и сказать: "лошадь сдохла, слезай!" Довольно переоценивать свои силы и примерять "чужие шапки" - не по Сеньке они сейчас. Просто разрешите себе отдохнуть - впереди новый путь!

Водолей - Дьявол. Знаете, кто ваш самый главный враг сейчас? Те разрушительные излишества и соблазны, которым вы предаетесь сами! Пора разорвать нити, связывающие вас с Кукловодом!

Рыбы - Туз Жезлов. Позвольте себе быть деятельным с размахом: сейчас любое, зароненное вами в землю зерно, будет расти так, словно его поливают боги! Это тот шанс, за который нужно хвататься не раздумывая!

Ранее мы писали, кто сможет круто перевернуть жизнь в ноябре. Астролог Павел Глоба назвал четыре самых везучих знака Зодиака.

Кроме того астрологи назвали знаки Зодиака, которые в ноябре смогут закрутить страстный роман.