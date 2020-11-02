Гороскоп Таро всім знакам Зодіаку з 2 по 8 листопада: кого чекають великі звершення

Таролог розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку в період з 2 по 8 листопада

Гороскоп по картах Таро на період з 2 по 8 листопада підкаже, кого із знаків Зодіаку чекає неймовірне везіння, море радості і нових відкриттів, а для кого цей час буде важким і непродуктивним.

Таропрогноз від відомого українського таролога Вікторії Павлюченко (Море Тетіс) читайте в нашому матеріалі.

Овен - 6 Мечів. Пам'ятайте: інші берега не знають іншого неба, тому сміливіше в дорогу! Куди б ви не відправилися, ви завжди залишаєтеся "вдома", якщо в тому місці, куди вас занесло, є можливість дивитися на небо!

Телець - 6 Жезлів. Довгоочікуваний переможний кінець ось-ось настане, і гонець принесе жаданий привіт! Так що, не бійтеся "потрапляти на випадок" - Фортуна вам благоволить!

Близнюки - Туз Пентаклей. Прагнете до багатства? Тоді не забувайте, що багатства зовнішні незмінно пов'язані з багатствами душі! Час припинити катувати себе своїми ж ідеями та правилами і дозволити собі спробувати "заборонений плід"!

Рак - 3 Кубків. час перервати суєту повсякденності і пізнати прості радості - ось ваш ресурс, який забезпечить відчуття наповненості та задоволення і створить гармонійний простір навколо вас!

Лев - 7 Кубків. Пам'ятайте: ілюзії хороші лише в малих дозах! Не дозволяйте недоброзичливцям "відводити" вам очі від важливих речей і не ведіться на спокусу ваблячої мішури!

Діва - Король Жезлів. Як то кажуть, якщо назвався грибом, лізь у кузов! Тим паче, влада вам дана богами. Головне не використовувати цей дар для погоні лише за земними благами. Адже зараз легко можна наздогнати навіть найвищий ідеал!

Терези - Місяць. Втомилися блукати в пітьмі душі? Саме час згадати приказку про ранок, який вечора мудріший! Місячні мороки збираються перед світанком, знаменуючи собою самий останній, і швидше вигаданий, бар'єр перед Молодиком!

Скорпіон - Король Кубків. Час оновлення і очищення! Біжіть геть від каламутних і застійних вод, від горезвісного "козячого копитця" - назустріч чистій джерельній воді. І пам'ятайте: все компенсується величчю задуму!

Стрілець - Суд. Пора жнив і врожаю, коли кожен отримує рівно по заслугах своїм. Тільки від вас самих залежить, чи вступите ви у фазу нового розвитку, воскреснувши з забуття, або ж застрягнете в "судилищі".

Козеріг - 10 Жезлів. Саме час зупинитися і сказати: "кінь здох, злазь!" Досить переоцінювати свої сили і приміряти "чужі шапки" - не по Савці вони зараз. Просто дозвольте собі відпочити - попереду новий шлях!

Водолій - Диявол. Знаєте, хто ваш головний ворог зараз? Ті руйнівні надмірності і спокуси, яким ви зраджуєте самі! Пора розірвати нитки, що зв'язують вас з Ляльководом!

Риби - Туз Жезлів. Дозвольте собі бути діяльним з розмахом: зараз будь-яке, покладене вами в землю зерно, буде рости так, немов його поливають боги! Це той шанс, за який потрібно хапатися не роздумуючи!

Раніше ми писали, хто зможе круто перевернути життя в листопаді. Астролог Павло Глоба назвав чотири найбільш везучих знака Зодіаку.

Крім того, астрологи назвали знаки Зодіаку, які в листопаді зможуть закрутити пристрасний роман.