Гороскоп здоровья 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака подскажет, кому следует поберечь здоровье из-за потенциальных опасностей. Какие органы и системы того или иного представителя зодиакального круга будут под угрозой - читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

Январь достаточно травмоопасный месяц, стоит поберечь себя и не употреблять большое количество спиртных напитков, иначе это скажется в долгосрочной перспективе нехорошим образом. Заняться здоровым образом жизни, похудеть и привести себя в порядок можно будет начиная с конца марта и в апреле.

Телец

Поберечь себя нужно с января по март и в октябре, так как в эти периоды болезни обостряются, возможны простуда, воспалительные заболевания. Особое внимание к горлу и органам дыхания.

Близнецы

Проблемными могут быть март, июнь и ноябрь. В это время будьте аккуратны за рулем и в поездках, так как могут быть поломка авто и опасные ситуации на дороге. Май и сентябрь подойдут для того, чтобы проверить состояние своего здоровья, провести осмотры и плановые операции.

Рак

О здоровье следует побеспокоиться в марте-мае, а также в декабре. В эти месяцы постарайтесь обойтись без экстрима. Также ограничьте себя в употреблении алкоголя и разных стимулирующих средств. При малейшем недомогании обязательно обращайтесь к врачу.

Лев

В январе лучше всего пройти тесты, сдать анализы и проверить свое здоровье. Это время будет также благоприятным для лечения и прохождения курса процедур или массажей. Рисковать категорически не следует в марте, апреле и июне - эти месяцы чреваты травмами и ДТП. Будьте также очень осторожны в конце мая и в сентябре, не рискуйте здоровьем.

Дева

Здоровье в этом году будет причинять минимум беспокойства. Но уделите внимание костям, зубам и коже. Берегите себя в августе, когда повышен риск травм и ДТП. Этот год хорош тем, что вы сможете отказаться от плохих привычек и алкоголя, начать здоровый образ жизни, привить себе дисциплину, закаливание и ранние подъемы.

Весы

С января по март включительно могут быть опасные ситуации, связанные с вами, вашими знакомыми или вашим домом. В этот период вы можете столкнуться с негативной информацией или известием о чьей-то смерти. В эти месяца нужно поберечь себя. Благоприятным событием в этих месяцах может быть то, что вы откажетесь от вредных привычек раз и навсегда.

Скорпион

Проблемы по здоровью могут начаться с декабря 2020 года, поэтому рекомендуется сдать все анализы и пройти обследования в январе. Также плохое самочувствие может быть в марте-апреле, в этот период максимально поберечь себя и отказаться от спиртного.

Стрелец

Январь-март, май-июнь могут быть критическими в плане здоровья. В это время могут обостриться хронические заболевания, а также высокий риск вирусных инфекций. В эти периоды поберегите себя, будьте аккуратны за рулем и в поездках.

Козерог

Травмоопасным периодом будет март-апрель, июль. В июне благоприятно проводить обследование и получить рекомендации по поводу лечения. Также в эти периоды велики риски аварий на предприятии или производстве.

Водолей

Здоровье Водолеев в 2021 году потребует пристального внимания целый год. Особое внимание уделите костям, позвоночнику, зубам, коже и волосам, чтоб не поседеть раньше времени. В июле-августе рекомендуется пройти полный мед осмотр и сдать анализы.

Рыбы

Январь-март - высокий риск ДТП и плохого самочувствия из-за высокой степени депрессии и нервозности. Также поберегите себя и не рискуйте в июле, а также в октябре.

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