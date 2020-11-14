Гороскоп для женщин с 16 по 22 ноября: ожидайте хаос и внезапные изменения в жизни

Гороскоп на ноябрь 2020 года говорит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ожидает период кардинальных изменений. Возможны непростые решения, смена работы или места проживания, разрывы в личных отношениях.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 16 по 22 ноября. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

В ближайшее неделю Овнам категорически противопоказано нервничать и волноваться. Стресс может негативно повлиять на работоспособность, ухудшить состояние здоровья и обострить хронические заболевания. Начать неделю нужно с приведения к гармонии все аспекты жизни и исключить то, что может стать причиной перепадов настроения или конфликтов.

Женщина-Телец

Внутреннее чутье и интуиция выйдут на первый план на этой неделе и именно они помогут избежать сомнительных сделок, общения с манипуляторами. Чтобы не спугнуть удачу, нужно не потакать эмоциям и никуда не спешить. Неделя будет удачной для решения финансовых вопросов и привлечения материального благополучия.

Женщина-Близнецы

Обратите внимание на то, что происходит в вашем доме. Уют и гармония способны сейчас вернуть вам силы после тяжелых рабочих дней, а также зарядят вас положительной энергией. Не бойтесь принимать смелые решения – это даст возможность решить некоторые финансовые вопросы. Отказ от мнения окружающих и личная смелость позволят привлечь важные изменения в вашу жизнь.

Женщина-Рак

Вас одолеют сомнения в ближайшие дни и от этого будет страдать ваша самооценка. Постарайтесь направить свои мысли в позитивное русло и будьте готовы к борьбе за свое благополучие. Только эти два фактора помогут легко и быстро справиться с трудностями на этой неделе.

Женщина-Лев

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, который активизируется благодаря энергетике звезд и планет. Только он поможет вам обойти стороной все неприятности и ловушки. Неделя будет удачной для контактов в деловой сфере и в семье. А вот с токсичными личностями, которые мешают вашему развитию, стоит распрощаться.

Женщина-Дева

От спешки стоит отказаться и только это позволит привлечь удачу. Любое решение нужно тщательно взвешивать, анализировать, чтобы в будущем не пришлось делать работу надо ошибками. В начале недели займитесь организацией быта, а с четверга можете запланировать решение важных вопросов, в том числе и деловых.

Женщина-Весы

Чтобы не попасть в волну ссор и скандалов, откажитесь от негативных эмоций или хотя бы возьмите их под строгий контроль. Планеты войдут в стабильное положение, которое поможет вам преодолеть все трудности. Представительницам этого зодиакального созвездия нужно научиться справляться с гневом и агрессией, а энергию перенаправлять на мир и созидание.

Женщина-Скорпион

Активизируйте свои лучшие качества характера, и они помогут вам избежать конфликтов, ссор и недоразумений. Ваше врожденное умение быстро принимать решения помогут существенно продвинуться на пути к успеху, привлечь благополучие в вашу жизнь и убережет от неприятностей и влияния со стороны токсичных людей.

Женщина-Стрелец

С понедельника займитесь составлением планов на ближайшие недели и пересмотрите цели, которые хотите достичь. Некоторые ваши идеи могли утратить свою актуальность и нет смысла вкладывать в них энергию и время. Не поддавайтесь разрушительным эмоциям и не торопитесь с принятием важных решений. Загляните внутрь себя и настройтесь на внутреннюю гармонию – это поможет справиться с дурными мыслями и стрессами.

Женщина-Козерог

Постарайтесь не сопротивляться переменам, которые придут к вам в ближайшую неделю. Откажитесь от консерватизма. Все изменения улучшат вашу жизнь. Будьте смелыми и гибкими – это поможет успешно выполнить все запланированные дела и добиться значительного развития в личных отношениях.

Женщина-Водолей

Энергетика звезд и планет будет способствовать выстраиванию отношений с окружающими людьми. Вы сможете уверенно и легко завершить отношения с теми, кто тянет вас назад и мешает развитию. А также вас ждет знакомство с новыми и интересными людьми. Врожденное умение Водолеев располагать к себе поможет найти любовь, а также наладить контакты в деловой сфере.

Женщина-Рыбы

Ваши внутренние установки могут стать блокировкой для достижения успеха на этой неделе. В любовной и деловой сфере вам могут помешать страхи и сомнения. Верьте в свои силы и начинайте с позитивных мыслей каждый свой день. Не огорчайтесь, если вас постигнет небольшая неудача – это все временно и такие ситуации нужны для личностного роста. Не допускайте мыслей о том, что счастье может вас обойти.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды пророчат удачу и счастье во второй половине ноября.