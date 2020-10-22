Градусы будут южными: синоптик ошарашила прогнозом погоды

Погода в Украине порадует жителей теплой волной

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и теплой. Температура воздуха снова пойдет вверх и жителей большинства областей ждет очень комфортная погода до конца недели.

В Украину зашел антициклон, которые принес сухую, солнечную и теплую погоду почти на всю территорию страны. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дожди огибают Украину. Защитным солнечным веночком стоит антициклон, который и завтра подарит практически всей нашей территории сухую погоду. То есть, пятница будет у нас без дождя и выезжать за город или пройтись после работы можно будет спокойно и приятно", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что температура воздуха в большинстве областей пойдет вверх и местами стоит ожидать до +22 градусов.

"Ветер ожидается с юго-запада, температура воздуха также будет явно "южная" – на протяжении дня в Украине предполагается +15 +20 градусов, на Юге +16 +22 градуса", - отметила Диденко.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 23 октября дожди будут маловероятны, а воздух прогреется до +18 градусов.

Кроме того, Диденко пообещала хорошую погоду украинцам и на все выходные дни.

"В субботу-воскресенье воздух в Украине посвежеет, но не критично, существенные осадки – вряд ли, разве что в субботу по северным районам прогуляются небольшие осадки", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на ближайшие дни.

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