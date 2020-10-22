Градуси будуть південними: синоптик приголомшила прогнозом погоди

Погода в Україні порадує жителів теплою хвилею

Погода в Україні найближчими днями буде сухою і теплою. Температура повітря знову піде вгору і жителів більшості областей чекає дуже комфортна погода до кінця тижня.

В Україну зайшов антициклон, що приніс суху, сонячну і теплу погоду майже на всю територію країни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Дощі оминають Україну. Захисним сонячним віночком стоїть антициклон, який і завтра подарує практично всій нашій території суху погоду. Тобто, п'ятниця буде у нас без дощу і виїжджати за місто або пройтися після роботи можна буде спокійно і приємно", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що температура повітря в більшості областей піде вгору і місцями варто очікувати до +22 градусів.

"Вітер очікується з південного заходу, температура повітря також буде явно "південна" протягом дня в Україні передбачається +15 +20 градусів, на Півдні +16 +22 градуси", - зазначила Діденко.

У Києві, за прогнозом синоптика, 23 жовтня дощі будуть малоймовірні, а повітря прогріється до +18 градусів.

Крім того, Діденко пообіцяла хорошу погоду українцям і на всі вихідні дні.

"В суботу-неділю повітря в Україні посвіжіє, але не критично, істотні опади – навряд чи, хіба що в суботу по північних районах прогуляються невеликі опади", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз погоди на найближчі дні.

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