Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021
Как стильно накрасить этим летом (фото: instagram.com/gigihadid)
Как накраситься этим летом, чтобы необычно и актуально? Beauty и fashion блогеры, на которых все привыкли равняться в этом вопросе, удивляют выбором крайне сдержанного makeup. Хотя, казалось бы, лето, море, солнце, пляж. Душа должна требовать ярких и насыщенных красок.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файла Эспиби.
Основные летние тренды в beauty-сфере
- Подводка губ карандашом - по-прежнему держится в топах Инстаграма.
- Отсутствие туши на ресницах или прокрашенные в один слой - такой тренд особенно подойдет тем, кого природа наградила длинными и густыми ресницами.
- Графические стрелки - тренд, который гуляет исключительно по красным дорожкам. В реальной жизни видеть пока не доводилось, но для вечеринки это отличный вариант.
- Матовая помада очень сдержанных/приглушенных оттенков. Вот тут я удивилась, почему в топах не красный, алый, розовый, фуксия, коралл? Ведь сезон позволяет.
Солнцезащитный крем опасен для здоровья: косметолог развенчала главные мифы о санскрине
- Веснушки - всепоглощающая любовь блогеров к этому тренду (года 2 как уде популярно). Стабильнее, наверное, только доллар.
Как краситься летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
- Максимально натуральный макияж - этому направлению тоже уже немало лет, но, увы, позволить его себе могут девушки с идеальной здоровой кожей.
Читайте также, что ест Хайли Бибер, чтобы всегда оставаться в идеальной форме.