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Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

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Среда 23 июня 2021 10:01
Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021 Как стильно накрасить этим летом (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как накраситься этим летом, чтобы необычно и актуально? Beauty и fashion блогеры, на которых все привыкли равняться в этом вопросе, удивляют выбором крайне сдержанного makeup. Хотя, казалось бы, лето, море, солнце, пляж. Душа должна требовать ярких и насыщенных красок.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файла Эспиби.

Основные летние тренды в beauty-сфере

  • Подводка губ карандашом - по-прежнему держится в топах Инстаграма.

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

  • Отсутствие туши на ресницах или прокрашенные в один слой - такой тренд особенно подойдет тем, кого природа наградила длинными и густыми ресницами.

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

  • Графические стрелки - тренд, который гуляет исключительно по красным дорожкам. В реальной жизни видеть пока не доводилось, но для вечеринки это отличный вариант.

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

  • Матовая помада очень сдержанных/приглушенных оттенков. Вот тут я удивилась, почему в топах не красный, алый, розовый, фуксия, коралл? Ведь сезон позволяет.

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Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

  • Веснушки - всепоглощающая любовь блогеров к этому тренду (года 2 как уде популярно). Стабильнее, наверное, только доллар.

Графические стрелки и контур губ: стилист назвала тренды макияжа на лето 2021

Как краситься летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

  • Максимально натуральный макияж - этому направлению тоже уже немало лет, но, увы, позволить его себе могут девушки с идеальной здоровой кожей.

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